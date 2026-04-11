Justin Turner aterriza en la frontera: un campeón de Serie Mundial refuerza a Toros de Tijuana

Un movimiento cruzó la frontera y colocó un nombre de peso en el radar de la Liga Mexicana de Beisbol. Justin Turner, con 17 años de trayectoria en las Grandes Ligas, continuará su carrera en 2026 con los Toros de Tijuana.

El reporte surgió desde Estados Unidos a través de insiders como David Vassegh, y perfila una de las incorporaciones más relevantes recientes en el circuito mexicano. Turner llega con etiqueta de veterano probado, dos veces All-Star y campeón de la Serie Mundial 2020 con Los Angeles Dodgers.

Su recorrido en MLB incluye etapas con Mets, Orioles, Red Sox, Cubs, además de pasos recientes por Toronto Blue Jays y Seattle Mariners.

Pelotero comprobado

Los números sostienen su perfil. Promedio de bateo de .283, porcentaje de embasado de .360, slugging de .454 y OPS de .814. En su carrera suma 201 cuadrangulares y 831 carreras impulsadas en 1,758 juegos.

En Tijuana, el movimiento abre variantes en el cuadro. La primera base aparece como destino natural, posición que el equipo alternó la temporada pasada. También existe la posibilidad de ocupar la tercera base.

El calendario de la LMB arranca el 16 de abril con el duelo entre Piratas de Campeche y Diablos Rojos del México. Un día después, los Toros abrirán su temporada como visitantes en Saltillo.

La llegada de Turner introduce experiencia, producción ofensiva y un perfil internacional en una liga que suma reflectores rumbo a la campaña 2026.