‘Los Forajidos’ agitan el CMLL; retomarán la verdadera escuela ruda

Vaquero Jr, Pólvora y Coyote, ‘Los Forajidos’, no quieren ser una tercia más y confían en que darán mucho de qué hablar. El objetivo es retomar la verdadera escuela ruda en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

“No vinimos a quedar bien con el público, no nos interesa el aplauso. Vinimos a retomar la verdadera escuela ruda”, sentenció uno de sus integrantes, marcando la línea que seguirá esta nueva facción.

'Los Forajidos' aseguran que no les interesa el aplauso del público CMLL

La tercia de ‘Los Forajidos’ nació tras la combinación de experiencia y juventud. El Vaquero Jr. encontró en El Coyote y Pólvora a los aliados ideales para construir una tercia que ya comienza a generar reacción tanto en la Arena México como entre la audiencia.

La tripleta viste sombreros y ponchos. Para su entrada eligieron el tema musical ‘Long Cool Woman” de The Hollies.

'Los Forajidos' van por grandes retos, como los campeonatos de tríos CMLL

“Eso impacta, genera atención desde antes de salir. Incluso a nosotros nos inyecta emoción; ya queremos estar arriba del ring con la adrenalina al 100%”, declaró El Vaquero Jr., destacando la importancia de conectar con el público desde el primer instante.

El tema no fue casualidad. Vaquero Jr, Pólvora y Coyote analizaron distintas opciones hasta encontrar una que representara su esencia: intensidad, actitud y peligro.

‘LOS FORAJIDOS’ VAN POR GRANDES PLANES

‘Los Forajidos’ tienen claro el objetivo, dominar la división: “Somos la tercia a vencer. Vinimos a apretar bandera y a ser de las que más den de qué hablar”.

También ya le echaron ojo a los Campeonatos Nacionales de Tríos, actualmente en manos de Los Herederos (Felino Jr., Hijo de Stuka Jr. y El Cobarde). Sin embargo, su ambición no se detiene ahí. También apuntan a los títulos mundiales, donde el Sky Team integrado por Místico, Neón y Máscara Dorada, representa el máximo objetivo.

“Tenemos la experiencia y el nivel para retar a cualquiera. Vamos hasta arriba”, señaló Pólvora.