‘Los Forajidos’ agitan el CMLL; retomarán la verdadera escuela ruda
Vaquero Jr, Pólvora y Coyote, dan vida a ‘Los Forajidos’, una tercia que quiere plantar bandera y dar de qué de hablar en el CMLL
Vaquero Jr, Pólvora y Coyote, ‘Los Forajidos’, no quieren ser una tercia más y confían en que darán mucho de qué hablar. El objetivo es retomar la verdadera escuela ruda en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).
“No vinimos a quedar bien con el público, no nos interesa el aplauso. Vinimos a retomar la verdadera escuela ruda”, sentenció uno de sus integrantes, marcando la línea que seguirá esta nueva facción.
La tercia de ‘Los Forajidos’ nació tras la combinación de experiencia y juventud. El Vaquero Jr. encontró en El Coyote y Pólvora a los aliados ideales para construir una tercia que ya comienza a generar reacción tanto en la Arena México como entre la audiencia.
La tripleta viste sombreros y ponchos. Para su entrada eligieron el tema musical ‘Long Cool Woman” de The Hollies.
“Eso impacta, genera atención desde antes de salir. Incluso a nosotros nos inyecta emoción; ya queremos estar arriba del ring con la adrenalina al 100%”, declaró El Vaquero Jr., destacando la importancia de conectar con el público desde el primer instante.
El tema no fue casualidad. Vaquero Jr, Pólvora y Coyote analizaron distintas opciones hasta encontrar una que representara su esencia: intensidad, actitud y peligro.
‘LOS FORAJIDOS’ VAN POR GRANDES PLANES
‘Los Forajidos’ tienen claro el objetivo, dominar la división: “Somos la tercia a vencer. Vinimos a apretar bandera y a ser de las que más den de qué hablar”.
También ya le echaron ojo a los Campeonatos Nacionales de Tríos, actualmente en manos de Los Herederos (Felino Jr., Hijo de Stuka Jr. y El Cobarde). Sin embargo, su ambición no se detiene ahí. También apuntan a los títulos mundiales, donde el Sky Team integrado por Místico, Neón y Máscara Dorada, representa el máximo objetivo.
“Tenemos la experiencia y el nivel para retar a cualquiera. Vamos hasta arriba”, señaló Pólvora.