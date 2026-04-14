Nike toma ventaja por el balón de la Champions League y amenaza 25 años de dominio de Adidas

El balón que acompaña cada noche europea podría cambiar de logo. De acuerdo con un reporte de The Athletic, Nike se encuentra en una fase de negociación exclusiva con la UEFA para convertirse en el proveedor oficial del balón en la UEFA Champions League, así como en la Europa League y la Conference League a partir de la temporada 2027-28.

La operación apunta a romper un dominio de 25 años de Adidas, que desde 2001 ha convertido su diseño de estrellas en uno de los símbolos más reconocibles del futbol contemporáneo. El balón pasó de ser la herramienta principal de juego a un activo comercial, pieza de colección y extensión de la identidad visual del torneo.

El proceso se originó tras una licitación impulsada por Relevent Football Partners y UC3, la sociedad que gestiona los derechos comerciales de las competiciones de clubes de la UEFA. La intención fue abrir el mercado, elevar el valor del contrato y atraer a nuevos competidores. En ese escenario, Nike tomó ventaja sobre Adidas y Puma al ofrecer 45 millones de dólares al año, de acuerdo con información de The Guardian.

El posible regreso de Nike al segmento de balones de élite se da en un contexto donde otras ligas ya cambiaron de proveedor. Puma desplazó a Nike en la Premier League y en la Serie A en los últimos años, además de asegurar presencia en La Liga. El mapa del balón en el futbol europeo se ha vuelto más dinámico y la Champions aparece como la pieza más codiciada.

Mientras el futuro se negocia, el pasado reciente deja una huella medible. Los balones de la Champions no sólo definieron partidos, también dominaron el mercado:

Balones más vendidos

Finale 2001: 4.5 millones de unidades

El finale es el esférico más vendido de Adidas Adidas

Finale 2001: 4.5 millones de unidades

Finale Wembley 2013: 3.8 millones

El Bayern se coronó en 2013 con este balón al vencer al Dortmund Adidas

Finale Estambul 2005: 3.5 millones

Finale 10 (2010): 3.2 millones

Finale París 2006: 2.9 millones

Los balones más vendidos de Adidas en su larga relación con la UEFA Champions League Redes sociales

Cada edición responde a un momento específico del torneo, pero también a una estrategia comercial que convirtió al balón en objeto de consumo masivo. La estética de estrellas, repetida y reinterpretada, logró instalarse como sello reconocible en tiendas y transmisiones.

Adidas posee los derechos del diseño de la estrella, lo que significa que el último partido con el balón estrellado será la final de la Champions 2027, que se jugará el 5 de junio de ese año en el Estadio Metropolitano de Madrid.

El balón oficial de la final de 2026 en versión su versión profesional alcanza los 3,999 pesos, mientras que versiones comerciales rondan los 1,199. La diferencia de materiales y construcción marca la distancia entre el objeto de élite y su réplica de mercado, aunque ambos comparten diseño.

La posible llegada de Nike implicaría un cambio de fabricante y representaría una redefinición visual del torneo más seguido a nivel de clubes.