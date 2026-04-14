LaMelo Ball lidera victoria de último segundo: Los Hornets eliminan al Heat del Play-In de la NBA

En un encuentro digno de la postemporada, los Hornets de Charlotte se aferraron a una dramática victoria en tiempo extra sobre el Heat de Miami por un marcador de 127-126, eliminando a la franquicia de Florida en el torneo Play-In de la Conferencia Este. Charlotte fue testigo de un final de alarido. Cada posesión se sintió como una batalla por la supervivencia en la NBA.

El partido, catalogado como de “ganas o te vas”, cumplió con todas las expectativas de tensión y emoción. Charlotte, el noveno sembrado, se apoyó en una actuación estelar de su base, LaMelo Ball, que dominó el ritmo ofensivo y fue implacable con sus tiros a distancia, terminando con 30 puntos y 10 asistencias.

El Heat batalló por encontrar consistencia a lo largo de la noche, aunque el juego se mantuvo increíblemente cerrado, con un empate al medio tiempo . Sin embargo, el banquillo de los Hornets fue el factor decisivo. Coby White emergió como un catalizador ofensivo, firmando una actuación de 19 puntos saliendo desde la banca. Charlotte tomó una ventaja de doble dígito, pero Miami recortó.

Bam Adebayo salió lesionado a los 11 minutos. No regresó a la duela. AFP

Bam Adebayo apenas jugó 11 minutos. Se retiró lesionado al comienzo del segundo cuarto, cuando cayó tras un impacto con Ball.

El Heat compensó esa ausencia con los puntos de Andrew Wiggins (27) y de Davion Mitchell (28) más un Kel'el Ware fuerte en la pintura (19 rebotes y 5 tapones), mientras que Charlotte sufría por todo lo que erraba desde el perímetro. El mexicano Jaime Jáquez Jr. terminó con 14 puntos, ocho asistencias y seis rebotes.

El encuentro se definió en los segundos finales. A pesar de los esfuerzos del Heat por revertir el marcador en el último minuto, los Hornets se mantuvieron firmes. En la última posesión apareció Ball, que atacó el aro y silenció al Heat, poniendo el 126-127 definitivo.

La victoria asegura otro encuentro para Charlotte y pone fin a la temporada dela quinteta de Miami tras una cita de drama en esta instancia de eliminación directa en la NBA.