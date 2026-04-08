Miguel Rojas juega tras la muerte de su padre y conmueve a Dodgers y Grandes Ligas

La rutina previa al juego del martes en el Rogers Centre se vio fracturada para Miguel Rojas 40 minutos antes del primer lanzamiento. Una llamada desde Venezuela le notificó que su padre, Miguel Rojas Sr., era trasladado de urgencia a un hospital tras sufrir un ataque cardíaco. Poco después, se confirmó su deceso.

Aunque el instinto inicial del jugador de 37 años fue mantenerse en la alineación ese mismo día, el mánager Dave Roberts y el primera base Freddie Freeman intervinieron para que Rojas regresara al hotel y procesara la pérdida. Tras una noche de reflexión, y ante la imposibilidad de viajar a tiempo para el funeral en su país natal, Rojas decidió retomar su puesto en el roster para el último encuentro de la serie en Toronto.

Recibí una llamada literalmente 40 minutos antes del juego para avisarme que mi papá iba de urgencia al hospital. No sabía qué estaba pasando”, dijo Rojas el miércoles, preparándose para jugar de nuevo mientras se celebraba el funeral de su padre en Venezuela. “Intentaba concentrarme. Pero no había nada que pudiera hacer estando tan lejos. Sólo apoyar a mi familia”.

Rojas explicó que era imposible llegar a Venezuela debido a que no hay vuelos directos de Toronto a Venezuela y la escala que le implicaba viajar era de muchas horas por lo que no llegaría al funeral.

“Decidí quedarme y hacer lo que mi padre hubiera querido que hiciera: jugar béisbol”, dijo Rojas. “Él tuvo la oportunidad de verme jugar en primera fila aquí, en este lugar tan especial que trajo tantos recuerdos a mi familia”.

Apoyo del dugout

La respuesta del equipo angelino fue inmediata. Los jugadores de los Dodgers escribieron las iniciales "MR" en sus gorras como señal de luto y respeto. Shohei Ohtani, a través de su intérprete, destacó la fortaleza de su compañero.

Hoy se presentó y realizó jugadas realmente buenas. Solo queremos asegurarnos de que reciba el apoyo necesario”.

En su retorno al diamante, Rojas terminó de 0-3 al bate, pero logró negociar una base por bolas y anotar una carrera en la derrota de los Dodgers 4-3 ante los Blue Jays.

La conexión de la familia Rojas con Toronto es profunda; en este mismo estadio, Miguel Jr. conectó un jonrón clave durante la Serie Mundial de 2025. Aunque su padre nunca pudo verlo jugar en persona en un estadio de MLB, el pelotero compartió en redes sociales una imagen de su progenitor sosteniendo el trofeo de la Serie Mundial en Venezuela, recuerdo de la visita que realizó tras el campeonato de 2024.