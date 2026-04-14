Caen 53 aficionados del América con petardos y alcohol camino al Estadio Banorte

Un operativo de seguridad realizado este martes en la Ciudad de México concluyó con la detención de 53 personas identificadas como aficionados del América, que se dirigían al Estadio Banorte para ver el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup ante el Nashville SC.

La intercepción y detención se llevó a cabo en la alcaldía Iztacalco, mientras los aficionados viajaban a bordo de autobuses. Esta acción formó parte de un despliegue preventivo para garantizar la seguridad antes del encuentro. Tras una inspección, policías encontraron objetos prohibidos, por lo que ordenaron el descenso de los pasajeros y procedieron con su detención inmediata.

"Saquearon una tienda, traían petardos, bombas de humo, alcohol… Iban rumbo al Estadio Azteca", detalló el reportero Carlos Jiménez, mejor conocido como el C4.

Esta acción de parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina se derivó de la inspección de los vehículos como parte del Operativo Estadio Seguro. Tras la revisión se aseguraron los siguientes objetos prohibidos: petardos, bombas de humo, bebidas alcohólicas y mercancía presuntamente robada.

Tras el aseguramiento de los objetos, los 53 detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Las autoridades determinarán su situación jurídica, como parte de los protocolos de seguridad establecidos para la prevención de incidentes en eventos masivos.