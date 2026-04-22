Alana Flores vs. Flor Vigna: "Te voy a partir tu madre", la mexicana calienta el cuadrilátero

Alana Flores no se guardó el deseo que lleva en el fondo de su corazón para cuando suba por última vez a un ring para hacer una pelea de exhibición ante la argentina Flor Vigna, a quien le dijo con seguridad: “Te voy a partir tu madre el domingo, ‘yastas’”.

Las dos personalidades de las redes sociales que se enfrentarán el domingo en el espectáculo de Supernova Strikers Genesis en la Arena Ciudad de México, tuvieron un último cara a cara en el que dejaron a un lado los buenos modales para dejar en claro que tienen un pique que solo pueden resolver calzándose unos guantes para pelear entre sí.

“Que se vaya llorando y que no se dedique nunca más al boxeo”, dijo Flor Vigna cuando se le preguntó sobre la pelea que le espera y cuya rival anunció un día antes que será la última de sus peleas en esta modalidad de exhibición entre personalidades de las redes sociales que ha ganado adeptos.

Me gusta mucho el boxeo, me gusta mucho participar en estos eventos que son de entretenimiento, me ha tocado ir a representar a mi país afuera en estas peleas de creadores de contenido y estou muy agradecida por esto, porque millones de personas me han visto por esto… Pero, al final del día no soy profesional, ni siquiera amateur”, dijo Alana Flores cuando los ánimos del encuentro no habían subido de nivel.

La mexicana aseguró que el odio al que ha sido objeto en redes sociales es algo que su rival ha aprovechado para ganar popularidad y para promocionar su música, algo que consideró ha sido muy sucio por parte de su rival.

Flor Vigna se unió a la cartelera de esta función de boxeo de creadores de contenido después de sustituir a Samadhi Zendejas, quien era la primera rival de Flores.

La rivalidad entre estas “creadoras de contenido” creció después de que Alana acusó a personal que acompaña a Flor Vigna de haber tropezado intencionalmente a su madre en un evento en el que coincidieron.“Ya, déjalo ir, déjalo ir, yo ya lo dejé ir… Te voy a partir tu madre el domingo”, sentenció la mexicana.