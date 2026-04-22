Revelan la gravedad de la lesión de Lamine Yamal: ¿Qué partidos se perderá?

La victoria del FC Barcelona sobre el Celta de Vigo dejó un sabor amargo que opacó los tres puntos obtenidos. Lo que inició como una tarde de gloria para Lamine Yamal, autor del gol del triunfo, terminó en una pesadilla médica que sacudió los cimientos de la entidad blaugrana. Tras el penal que mandó a las redes, el joven atacante encendió las alarmas de todo el mundo del futbol al solicitar su cambio de forma inmediata. Hoy, las noticias que llegaron desde el entorno médico del club confirmaron los peores presagios para los aficionados culés y para el esquema de Hansi Flick.

Lamine Yamal saliendo del campo. AFP

UN DESGARRO QUE FRENA EL ASCENSO DE LA JOYA BLAUGRANA

Aunque la institución todavía no emitió el comunicado oficial definitivo, diversos reportes cercanos al equipo, entre ellos lo difundido por Mundo Deportivo, señalaron que el diagnóstico apunta a un desgarro en el isquiotibial izquierdo. Esta dolencia muscular, conocida por su delicada recuperación, obligará al futbolista a mantenerse alejado de las canchas por un periodo aproximado de cinco semanas. La noticia cayó como un balde de agua fría en el vestidor, pues el equipo entró en la etapa definitiva donde se juegan los honores del año.

Lamine Yamal tendido sobre el césped. AFP

El calendario de recuperación dictó una sentencia dura: Lamine Yamal se perderá prácticamente todo lo que resta de la campaña. Para un conjunto que dependió en gran medida de la verticalidad y el desequilibrio del extremo, su ausencia representó un desafío táctico sin precedentes para el técnico alemán. Flick tuvo que comenzar a mover sus piezas de inmediato, sabiendo que perdió a su jugador más determinante en el mano a mano justo cuando la presión del torneo local alcanzó su punto máximo.

EL CLÁSICO Y EL CAMINO AL MUNDIAL 2026 EN LA BALANZA

La mayor preocupación de los seguidores se centró en una fecha específica: el 10 de mayo. Ese día, el Barcelona recibirá al Real Madrid en una nueva edición del Clásico. Pese a que los catalanes mantuvieron una ventaja de nueve unidades sobre el conjunto merengue, la baja de Yamal le restó potencia al ataque frente al eterno rival. Además de este duelo crucial, el canterano no podrá ver acción en los enfrentamientos contra Getafe, Osasuna, Alavés, Real Betis y el cierre ante el Valencia.

Hansi Flick abrazando a Lamine Yamal. AFP

No obstante, en medio de la desolación surgió una pequeña luz de esperanza. Al inicio, los gestos de dolor de la joven estrella hicieron pensar en una lesión de mayor gravedad que incluso pusiera en duda su participación en el Mundial 2026. Afortunadamente para la Selección de España y para los organizadores en México, Estados Unidos y Canadá, los tiempos de recuperación indicaron que el atacante llegará en condiciones óptimas para la justa veraniega. La prioridad del Barcelona ahora pasó a ser una rehabilitación perfecta, evitando cualquier recaída que pusiera en riesgo el futuro de la carrera del futbolista más prometedor de la actualidad.