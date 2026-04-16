Isaac del Toro no correrá la Amstel Gold Race 2026

El mexicano Isaac del Toro se perderá su primera cita de la temporada, la Amstel Gold Race 2026 del domingo 19 de abril en territorio neerlandés. El UAE-Team Emirates dio a conocer el equipo que disputará la competencia, donde el originario de Ensenada, Baja California, no figura en la nómina.

En la Vuelta al País Vasco, Isaac del Toro sufrió una caída en la tercera etapa. Tras intentar reanudar la marcha, puso pie a tierra unos cientos de metros más adelante, visiblemente aturdido y con dificultades para bajarse de la bicicleta. Ello lo obligó a retirarse de la competencia.

Más tarde, el UAE-Team Emirates anunció la gravedad de la lesión, una rotura muscular en el muslo derecho, así como de varias abrasiones asociadas.

“El Torito” se mostró positivo y agradeció que no fue lo peor. El ciclista mexicano está bajo control por unas semanas, aunque no se aclaró el número exacto.

EL EQUIPO DEL UAE-TEAM EMIRATES PARA LA AMSTEL GOLD RACE 2026

- Filippo Baroncini.

- Mikkel Norsgaard Bjerg.

- Benoit Cosnefroy.

- Luca Giaimi.

- Felix Brobschartner.

- Pavel Sivakov.

- Tim Wellens.

En 2026, Isaac del Toro ganó la Vuelta a los Emiratos Árabes Unidos en el pasado mes de febrero y la Tirreno-Adriático en marzo.