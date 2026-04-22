¿Quién dirigirá a Cruz Azul en el Clausura 2026? El plan tras el adiós de Larcamón

La sorpresiva salida de Nicolás Larcamón dejó un vacío gigantesco en el banquillo de La Noria. Sin embargo, la directiva no perdió el tiempo y tomó una decisión inmediata para no descarrilar el proyecto. A partir de este miércoles 22 de abril de 2026, Cruz Azul ya cuenta con un cuerpo técnico interino que tomará las riendas del equipo para el cierre del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Con el boleto asegurado a los cuartos de final, la misión recae en hombres de casa que conocen las entrañas de la institución y que buscarán la gloria en la próxima Liguilla.

UN SÍMBOLO CEMENTERO AL RESCATE DEL PRIMER EQUIPO

Para apagar el fuego en este momento crítico, los altos mandos celestes apostaron por el sentido de pertenencia. Joel Huiqui asume el cargo como director técnico interino. La afición recuerda con profundo cariño al exdefensa central por su entrega total en la cancha, pero su faceta en los banquillos también cuenta con un prestigio enorme dentro de la cantera celeste.

Joel Huiqui junto a Vicente Sánchez dirigiendo a Cruz Azul. Mexsport

Antes de este llamado de emergencia, el estratega mexicano dirigía con éxito a la categoría Sub-21. Además, su experiencia en torneos de alta presión resulta innegable y reciente. Hace exactamente un año, fungió como el brazo derecho de Vicente Sánchez en la histórica campaña donde La Máquina conquistó su séptima Concacaf Champions Cup. Ahora, su tarea principal consiste en preparar a la plantilla para el último duelo de la fase regular frente a los Rayos del Necaxa en la Jornada 17 y, sobre todo, devolverle la solidez y confianza al grupo de cara a los cuartos de final del futbol nacional.

SÉRGIO PINTO Y LA BÚSQUEDA DE ESTABILIDAD INSTITUCIONAL

Por supuesto, el ídolo cementero no estará solo en este monumental desafío. La directiva conformó una dupla táctica al nombrar a Sérgio Pinto como auxiliar técnico interino. Este joven entrenador portugués de apenas 34 años de edad llegó al país con una destacada formación europea en el FC Porto y pulió su metodología trabajando en las fuerzas básicas de las Chivas, antes de sumarse al proyecto en La Noria.

Sérgio Pinto dirigiendo a la Sub-19 de Cruz Azul. Foto: Cruz Azul

Hasta hace unas horas, el europeo llevaba las riendas de la escuadra Sub-19 y lideraba el área de metodología de las categorías inferiores. Su incorporación al primer equipo busca inyectar frescura estratégica y orden al plantel. Víctor Velázquez e Iván Alonso diseñaron este plan emergente con un objetivo muy claro: mantener la calma en un grupo que actualmente marcha en el cuarto lugar de la tabla general.

Las cabezas del club sabían perfectamente que traer a un timonel externo a pocos días de la fase final representaba un riesgo innecesario de adaptación. Por ello, depositaron toda su confianza en esta mancuerna interna. Mientras esta dupla busca dar el campanazo y pelear por el título liguero, la cúpula directiva evaluará con suma paciencia sus opciones para elegir al líder definitivo que iniciará un nuevo ciclo a largo plazo, justo después de que concluya el esperado Mundial 2026.