Supernova Génesis presenta su cinturón oficial: una joya bañada en oro para los campeones

La expectativa por el evento de boxeo más esperado del año ha alcanzado su punto máximo. Este miércoles se presentó oficialmente el cinturón de Supernova Génesis, el galardón que se entregará a los ganadores de la gran cartelera que tendrá lugar el próximo domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

El nuevo cinturón ha sido calificado por expertos y aficionados como una verdadera obra de arte. Con un acabado bañado en oro y detalles que simbolizan la evolución de la franquicia, esta pieza representa el máximo honor para los boxeadores y creadores de contenido que subirán al ring.

El cinturón de Supernova estará en disputa en combates que prometen encender las redes sociales. Entre los enfrentamientos estelares destaca el choque internacional entre la mexicana Alana Flores y la argentina Flor Vigna, una de las rivalidades más comentadas del evento. Asimismo, el enfrentamiento entre Mario Bautista y Aarón Mercury ha generado una enorme preventa de boletos, ya que ambos buscan consolidarse como los nuevos referentes del boxeo de exhibición en México.

Asimismo, se anunció que Karely Ruiz entró al quite en lugar de Lupita Villalobos, baja por una enfremedad. Así, la estrella insaciable de las redes sociales enfrentará a Kim Shantal, creadora de contenido y criatura de la noche.

¿Dónde ver Supernova Génesis?

Para quienes no puedan asistir a la Arena Ciudad de México, el evento será transmitido en vivo a través de la plataforma Netflix y en salas seleccionadas de Cinépolis. Tras el éxito de la edición 2025, en la que Franco Escamilla se llevó la gloria, esta nueva entrega de Supernova Strikers busca romper récords de audiencia global.

El camino hacia la gloria está trazado y el cinturón de oro espera a sus nuevos dueños. La cita es este domingo para presenciar quiénes escribirán su nombre en la historia de Supernova.