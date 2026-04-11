Paul Seixas toma el trono: Francia encuentra a su prodigio mientras el recuerdo de Isaac del Toro se nubla

La lluvia desordenó el pelotón, pero no la historia. Paul Seixas (Decathlon) cruzó la meta del Asentzio con el maillot amarillo intacto y la Basque Country's Itzulia bajo control, tras seis días en los que sostuvo el liderato y resistió el embate final en una jornada marcada por viento y desgaste.

El francés de 19 años construyó su ventaja desde el inicio. Ganó tres etapas, incluidas las dos primeras, y extendió su dominio a las clasificaciones de puntos, montaña y jóvenes. Durante cinco días, el margen en la general creció con autoridad. En el cierre, la carrera cambió de forma.

La última etapa, de 135.2 kilómetros, fragmentó al grupo. Un ataque colectivo del Uno-X Mobility, encabezado por Tobias Johannessen, obligó a Seixas a perseguir en solitario durante gran parte del tramo final. La diferencia en la general se redujo en cerca de tres minutos mientras el pelotón se dispersaba bajo la lluvia.

En paralelo, la etapa encontró otro protagonista. AJ August lanzó un ataque en la última subida y se llevó la victoria parcial en solitario. Detrás, la disputa por la clasificación general mantuvo a Seixas expuesto, sin compañeros y con grupos que respondían a intereses cruzados.

Un bloque perseguidor con presencia de equipos rivales neutralizó la ofensiva principal y estabilizó la carrera. En ese contexto, el francés llegó a meta con margen suficiente para asegurar el título. El registro final lo dejó con 2:30 de ventaja sobre Florian Lipowitz y 2:33 sobre Johannessen.

La victoria rompió una secuencia de 19 años sin triunfos franceses en vueltas WorldTour y conectó con antecedentes lejanos en la región. El recorrido de Seixas en la Itzulia quedó definido por control de carrera, acumulación de resultados parciales y resistencia en el cierre.

Clasificación tras la sexta etapa

Ganador de etapa: AJ August (IGD, 181)

Clasificación general: Paul Seixas (DCT, 61)

Segundo clasificado: Florian Lipowitz (RBH, 53)

Tercer clasificado: Tobias Halland Johannessen (UXM, 202)

Clasificación de la montaña: Paul Seixas (DCT, 61)

Clasificación de puntos: Paul Seixas (DCT, 61)

Clasificación joven: Paul Seixas (DCT, 61)

Premio combatividad: Mattias Skjelmose (LTK, 46)

Empieza a opacar a Isaac del Toro

En el mismo escenario, la ruta de Isaac del Toro tomó otra dirección. El mexicano abandonó en la tercera etapa tras una caída que derivó en un desgarre muscular en el muslo derecho. Su salida modificó la dinámica de la competencia y lo apartó de las clásicas de las Ardenas, donde tenía presencia confirmada.

En 2025, Del Toro había marcado el pulso del ciclismo joven en Europa con actuaciones constantes en el calendario.

El calendario sigue hacia Amstel Gold Race, Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja. En ese trayecto, Seixas aparece con el resultado más visible de la temporada en vueltas por etapas. Del Toro permanece en recuperación, fuera de competencia por las próximas semanas.

El podio en el País Vasco cerró con diferencias claras. El recorrido dejó una imagen definida, un líder consolidado en carrera y otro ausente por lesión en el mismo mapa competitivo.