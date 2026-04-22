Murió el sueño mundialista: Gnabry confirma su baja por lesión y sacude a Alemania

El Mundial 2026 comienza a perfilarse con ausencias de peso, y una de las más sensibles ya es oficial: Serge Gnabry confirmó este miércoles 22 de abril que no podrá disputar el torneo debido a una lesión que lo dejará fuera de las canchas por un periodo prolongado. El atacante del Bayern Múnich, pieza clave de la selección alemana, se suma así a una lista de figuras que no llegarán a la cita más importante del futbol, que comienza en México el 11 de junio.

En cuanto al sueño de poder jugar el Mundial con la selección, tengo que decir que lamentablemente se ha acabado”, comunicó Gnabry en sus redes sociales. Como el resto del país, trataré de darle ánimo a los muchachos desde casa".

Gnabry era considerado uno de los jugadores más determinantes del esquema ofensivo alemán, gracias a su capacidad para romper líneas, su velocidad en el uno contra uno y su eficacia frente al arco. Su ausencia obliga a replantear por completo el funcionamiento del equipo en ataque.

El propio jugador dejó clara la magnitud del golpe: su prioridad es recuperarse completamente, incluso si eso implica renunciar al Mundial. La decisión, aunque dolorosa, responde a una lógica médica y de carrera a largo plazo. La lesión —de carácter grave— hace inviable cualquier intento de llegar en condiciones competitivas al torneo.

La baja de Gnabry refleja una tendencia que preocupa a selecciones y aficionados: el calendario cada vez más exigente está pasando factura. Las lesiones de larga duración, especialmente roturas de ligamentos y tendones, se han vuelto recurrentes en jugadores de élite, justo en el peor momento posible: a meses de una Copa del Mundo.

Estrellas que no estarán en el Mundial 2026

El caso de Gnabry no es aislado. Varias selecciones ya han confirmado bajas sensibles que cambiarán el mapa competitivo del torneo:

Francia: Hugo Ekitike (rotura del tendón de Aquiles)

Brasil: Rodrygo Goes (ligamento cruzado)

Alemania: Serge Gnabry (lesión muscular)

Argentina: Juan Foyth (rotura del tendón de Aquiles)

Inglaterra: Jack Grealish (fractura por estrés)

Suecia: Alexander Isak (doble fractura de tibia y peroné)

Las bajas mexicanas para el Mundial

El combinado mexicano también tiene a varios jugadores fuera del radar para estar en el Mundial debido a las lesiones. El primero en quedar descartado fue Rodrigo Huescas, quien sufrió la ruptura del tendón con el Copenhague. El exjugador del Cruz Azul ya retomó la actividad física, sin embargo no ha tenido actividad desde hace varios meses.

El arquero Luis Ángel Malagón se sumó a las más recientes bajas del Tri rumbo al Mundial debido a otra ruptura del tendón de Aquiles cuando jugaba con América en la Copa de Campeones de Concacaf.

Los casos de Marcel Ruiz (rodilla) y Edson Álvarez (muscular) están apurando sus procesos de rehabilitación esperando a mostrarse a Javier Aguirre para formar parte del conjunto nacional.