Joao Pedro liquida a Santos, da triunfo a San Luis y recupera el liderato de goleo

La Liga MX regaló un desenlace de película la noche de este miércoles en la cancha del Estadio Alfonso Lastras. Aunque el duelo de la Jornada 16 del Clausura 2026 entre el Atlético de San Luis y Santos Laguna carecía de implicaciones para la fase final, la tensión en las tribunas resultó palpable. El morbo principal radicó en la feroz batalla individual por la cima de los romperredes. Con un final vibrante, lleno de dramatismo y diez minutos de tiempo agregado, la escuadra potosina se impuso 2-0 ante unos Guerreros inoperantes, desatando la locura total gracias a la brillante actuación de su máxima figura ofensiva en los instantes definitivos.

UN CIERRE DE PARTIDO LLENO DE EMOCIONES EN EL ALFONSO LASTRAS

Durante la mayor parte del encuentro, el grito de gol se ahogó en las gargantas de los miles de aficionados presentes. El trámite del juego lució sumamente trabado en el medio campo, con múltiples faltas, tarjetas amarillas y un par de jugadas polémicas que requirieron la atención del VAR. Los laguneros, sumidos en una crisis deportiva profunda, intentaron defender su arco a toda costa para evitar una nueva humillación, mientras que los locales adelantaron líneas buscando regalarle una última alegría a su gente antes de despedirse de la actual campaña.

La resistencia visitante finalmente colapsó en la recta final del compromiso. Corría el minuto 86 cuando el recién ingresado Leonardo Flores sacó un certero disparo rastrero para vencer la portería rival. Flores aprovechó una gran asistencia en contragolpe del astro brasileño Joao Pedro para inaugurar el marcador. Este golpe anímico destrozó por completo las esperanzas de Santos Laguna, equipo que certificó su peor torneo corto al confirmarse matemáticamente en el último lugar de la tabla general. Sin reacción ni ideas claras, los de la Comarca Lagunera dejaron enormes espacios abiertos que el cuadro local no dudó en capitalizar en el tiempo de compensación.

EL BRASILEÑO REBASA A LA 'HORMIGA' EN LA LUCHA POR EL TÍTULO DE GOLEO

El momento cumbre de la velada llegó al minuto 90+6, cuando el recinto entero estalló en júbilo. Tras otra descolgada letal y una precisa asistencia de Anderson Duarte, Joao Pedro impactó el esférico con un potente derechazo por arriba para fulminar al arquero rival y sentenciar el 2-0 definitivo. Esta anotación no solo aseguró la victoria potosina, sino que representó el clímax estadístico del torneo, ya que el sudamericano alcanzó los 13 tantos en su cuenta personal.

Con este valioso gol agónico, el ariete brasileño recuperó el anhelado liderato de goleo individual, dejando atrás a Armando 'Hormiga' González. El joven delantero del Rebaño Sagrado se quedó estancado en 12 dianas, por lo que ahora necesitará un cierre perfecto si desea arrebatarle el galardón al atacante potosino en la última fecha.

Por su parte, el conjunto del Atlético de San Luis sumó 18 puntos totales. Aunque esta cifra resultó insuficiente para meterse a la Liguilla, los tres puntos fueron vitales para cerrar con dignidad un semestre sumamente irregular. La directiva rojiblanca ya planea la reestructuración del próximo torneo, pero hoy, el sueño de coronar a su goleador estrella como el máximo monarca ofensivo de la Liga MX acapara absolutamente todos los reflectores.