De Gilberto Mora a Infantino: Las figuras que vivieron la reinauguración del Banorte

Este sábado 28 de marzo el Estadio Banorte vivió su reinauguración y, pese a la gran ausencia de Cristiano Ronaldo por lesión, estas fueron las grandes figuras del futbol que se hicieron presentes para el México Vs Portugal: de Gilberto Mora a Gianni Infantino.

Vistiendo la playera blanca anunciada hace pocos días, la afición comenzó a poblar las tribunas desde 3 horas antes del inicio del compromiso entre aztecas y lusos, donde las grandes figuras del futbol -tanto nacional como internacional- se hacían presentes en una noche donde vibraban 80,000 almas al unísono.

Conoce a todas las figuras que aparecieron en el Coloso de Santa Úrsula:

Gilberto Mora / futbolista lesionado de la Selección Mexicana.

Arlindo Dos Santos / anotador del primer gol en la historia del Estadio.

‘Chaco’ Giménez / exfutbolista de la Selección Mexicana.

Emilio Azcárraga / dueño del América.

Manuel Negrete / mundialista y autor de uno de los goles más bellos en la historia de los Mundiales.

Zague y Miguel Layún / exfutbolistas y mundialistas con México; actualmente comentaristas.

Gianni Infantino / presidente de FIFA.

Gianni Infantino durante la reinauguración del Estadio Banorte. Mexsport

La reinauguración no tuvo saldo blanco

Tras casi dos años de pausa en su historia por la remodelación del ahora Estadio Banorte, el recinto reabrió sus puertas y contó con novedades como el pago exclusivo con tarjetas, sin embargo, el efectivo comenzó a entrar en juego una vez que las terminales comenzaron a fallar.

De igual forma, ciertos aficionados mostraron su descontento al comprar su boletos en primera fila y tener nula visibilidad debido a la publicidad que se encuentra por detrás de cada las porterías.

Finalmente, lo más lamentable de la noche fue la muerte de un aficionado de 27 años, quien cayó del segundo piso del Estadio Banorte; reportan que se encontraba en estado de ebriedad.

Panorámica del Estadio Banorte durante la reinauguración. Mexsport

BFG