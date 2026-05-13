La FIFA se dice lista para el inicio del Mundial 2026

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, afirmó que están listos para que el Mundial 2026 inicie el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte, con el duelo entre México y Sudáfrica.

“Los preparativos van muy bien, la expectación va en aumento. Llevamos varios años esperando ese saque inicial (el 11 de junio en el Estadio Azteca, de Ciudad de México) que llegará pronto, y ya es hora de que esto empiece. Estamos listos para abrir nuestras puertas y recibir al mundo”, indicó Gianni Infantino.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, indicó que los preparativos del Mundial 2026 van muy bien AFP

El presidente de la FIFA destacó la presencia de más de seis millones de aficionados en las tribunas y decenas de millones alrededor de las 16 ciudades sede.

“En tres países magníficos, y 6 mil millones de personas desde sus casas verán los partidos. Prepárense, nosotros lo estamos. Lo que queremos es unir al mundo, nuestro mundo lo necesita”, afirmó también.

Por primera ocasión, los tres países sedes tendrán, cada uno, su ceremonia de inauguración, en una celebración entre el futbol y la música con el objetivo de unir el mundo.

“Comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles, estas ceremonias unirán la música, la cultura y el futbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo. Es una forma poderosa de comenzar una celebración verdaderamente global”, dijo.

El Mundial 2026 contará con 104 partidos en 16 ciudades sedes, iniciando en la Ciudad de México y terminando el domingo 19 de julio en el New Jersey Stadium de Nueva York.