‘La Bomba’ Rodríguez reveló boicot en Liga MX; transparentar, lo que reventó

Juan Carlos ‘La Bomba’ Rodríguez reveló el boicot que sufrió cuando era Comisionado de la Liga MX, los errores que tuvo y el no querer transparentar los procesos de parte de los dueños de los equipos, fue lo que reventó el fondo de inversión multimillonario, que tenía una cifra de 12 mil 900 millones de dólares.

‘La Bomba’ Rodríguez recordó que cuando negociaba su contrato con la Liga MX, agarró un avión y se fue a ver a la gente de CBC en Londres para contarles del plan que estaban haciendo.

'La Bomba' Rodríguez reveló los tres errores que tuvo en el fondo de inversión de la Liga MX Mexsport

“Bajó el CEO del fondo y me dijo ‘Te vamos a ir a ver a México’ Y a las dos semanas ya estaban en México, todavía no he entrado y nos dijeron ‘aquí hay 800 millones de dólares por el 10 por ciento de ese negocio. Dije ‘Mad…, esto es una cosa muy grande’. Ahí es donde me equivoco, por el 10 por ciento de un negocio que no existe. Ahí es dónde empieza la parte compleja.

Acepto el trabajo con condiciones muy especiales que son, déjenme ser Comisionado, que el título era lo de menos, déjenme armar un equipo para traer inversionistas y déjenme que pueda armar un gran equipo”, explicó Juan Carlos Rodríguez al podcast “Futbol de Primera x Andrés Cantor”.

Apostó por el tema y aceptó el trabajo en la Liga MX. Al principio, no tuvo el caso que requería la situación, todo cambió cuando las cosas fueron más en serio y las cifras se elevaron. Indicó que tuvo reuniones con 10 de los fondos de inversión más importantes del mundo y 7 de ellos querían entrar al negocio de la liga. En ese trayecto, tuvo tres errores que admitió.

Primer error: “Pensar que, generando mucho valor, convenzo a alguien de que haga las cosas bien. Al final se dieron cuenta que no eran los 800, fueron 13 mil millones de dólares, el número de a deberás fueron siendo 12 mil 900 millones de dólares. El momento de dividir eso entre varios, se volvió muy importante”.

Segundo error: “No era necesario que fuera mayoría total, se podía hacer una mayoría con el 75 por ciento y lo hubiéramos logrado, pero estaba convencido que todo mundo se tenía que sumar porque si no, no iba a funcionar. Y ahí empezó la debacle. Fuimos a ver a los dueños y les dijimos: ‘Oigan, aquí está, La única regla que ponen estos señores es total transparencia, ‘ah caray, total transparencia no va a funcionar’. En México hay grandes operadores de futbol, pero no querían enseñar cómo se cocinaba en esas cocinas, y eso fue lo que reventó”.

Tercer error: “En algunos clubes no hablaba con los dueños, con directivos de muy alto nivel y los directivos eran terribles porque empezaban hasta los celos económicos. Ahí se empezó a hacer un grupo extraño de gente que, por diferentes intereses, se alinearon para boicotearme. Me entero del boicot la noche anterior”.

En la Junta de Dueños, se decidirían varias cosas, entre ellas, el fondo de inversión. Una llamada lo cambió, lo que le hizo tomar la decisión de decir “Mejor ya no sigo”.

Juan Carlos Rodríguez tomó el cargo de Comisionado de la Liga MX en mayo de 2023 y su salida se dio en diciembre de 2024.

‘La Bomba’ inventó diversos productos en el futbol, lo que les permitió descubrir la bondad que tenía el mercado americano para los equipos mexicanos. Inventaron el Campeón de Campeones y la Leagues Cup, teniendo como foco la rivalidad entre México y Estados Unidos. Asimismo, crearon el Campeón de Campeones de México en Los Ángeles.