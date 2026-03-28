México Vs Portugal: Ingreso al Estadio Banorte terminó con regalo incluido

Así fue el ingreso al Estadio Banorte de los aficionados de la Selección Mexicana para la reinauguración del recinto. Sin estacionamiento, acceso al Tren Ligero únicamente con boleto en mano para el partido y un regalo al llegar a cada uno de los lugares en la tribuna.

En punto de las 16:00 horas, tres antes de que comience a rodar el balón en la cancha del Estadio Banorte, se abrieron las puertas del inmueble que se convertirá en tres veces mundialista.

Con un cerco de 1.6 kilómetros a la redonda del Coloso de Santa Úrsula, los aficionados comenzaron a hacer su arribo al Estadio Banorte mediante las diversas opciones habilitadas: una de ellas el Tren Ligero, mismo al que únicamente podías ingresar en caso de contar con boleto pagado para el México Portugal; caminando fue como llegaron miles de aficionados.

Reproducir Aficionados en Tren Ligero previo al México Vs Portugal

Una vez en la explanada, los seguidores tuvieron que hacer filas en donde se encontraba policía montada en busca de mantener el orden total entre los asistentes, mismos que tenían que continuar su camino hasta llegar a los nuevos torniquetes del Estadio Banorte, presentando su boleto digital y haciendo fluido su ingreso al recinto.

Una vez dentro, los seguidores ubicaron la zona en la que debían ingresar y tomaron su sitio en la tribuna luego de transitar por los túneles o rampas correspondientes, ubicándose en su butaca en donde encontraron una bufanda con la leyenda Estadio Banorte.

Con más de 80,000 aficionados en las tribunas para este México Vs Portugal, el balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas, donde los comandados por Javier Aguirre intentarán salir con el puño en alto durante una de las pruebas más importantes de cara al Mundial 2026, donde el ingreso para los aficionados al Estadio Banorte -nombrado Ciudad de México durante la justa- será muy similar a lo vivido esta tarde.

BFG