‘Nadie nos puede venir a ganar a México’, advierte Erik Lira a rivales del Mundial

Erik Lira se dice en sintonía con el momento histórico del país como anfitrión del Mundial 2026. El mediocampista, integrado a la concentración de la Selección Mexicana en el CAR, lanzó envalentonado la primera advertencia para los rivales de grupo (Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia).

“La verdad es que siempre lo soñé, me veía con la playera de la selección (desde niño), me imaginaba que podía pasar, hoy volteo y digo que todo ha valido la pena, no estar en fiestas, con la familia, está valiendo la pena, estoy en proceso de jugar, nadie puede venir a ganar a México. El 11 de junio (inauguración ante Sudáfrica en el Estadio Banorte), los que toque estar en la cancha, daremos el mayor esfuerzo, levantaremos la mano y daremos el salto”, dijo el futbolista previo al entrenamiento de este miércoles.

Erik Lira aprovecha la oportunidad en cada entrenamiento de la Selección Mexicana Mexsport

Por ahora, la mentalidad también está en ajustar detalles entre los 20 convocados en el CAR rumbo a los últimos amistosos de la Selección Mexicana; contra Ghana, el próximo este 22 de mayo en Puebla.

“Han sido entrenamientos pesados, doble sesiones, de gimnasio, el enfoque y el objetivo es lo físico, sin descuidar la cancha, la preparación inicial es muy física, viviendo el día a día, vamos con el itinerario, no sé cómo será mañana, pero enfocados en cada entrenamiento”, describió Erik Lira sobre la primera parte de la concentración.

Erik Lira no piensa en Europa, primero es estar en la lista final de la Selección Mexicana

El mediocampista del Cruz Azul también se refirió a la exigencia que se vive en el CAR con el estratega Javier Aguirre.

“Soñados, estamos en la preparación para el Mundial, el mejor torneo de nuestro país, disfrutando, aprovechando los momentos en los entrenamientos, ya esperando que estamos más cerca del Mundial.

“Javier es muy cercano conmigo y con todos, antes de un entrenador es un padre de familia para nosotros, te hace sentir valorado y querido al máximo nivel, te da una confianza enorme, se reflejará dentro de la cancha”.

EUROPA A LA VISTA

Sobre el futuro inmediato, con el futbol europeo latente, Erik Lira dejó ver que el Mundial 2026 será el empujón para alcanzar otro de sus sueños.

“Sí, no hay mejor vitrina que un Mundial en currículum, estoy enfocado en el día a día, tengo que estar en la lista final primero, no puedo pensar en Europa, soy jugador de equipo, si bien me toca estar aquí es por Cruz Azul, a los jugadores, al cuerpo técnico, gracias a ellos estoy en el mundial… Pensar en el Mundial y después ver lo de Europa”.

En el semestre del Clausura 2026 han sonado dos equipos españoles que están al pendiente de Erik Lira, uno de ellos el Girona.

NO PIENSA EN LA COMPETENCIA INTERNA

Por otro lado, el contención aceptó la complejidad en la competencia interna con Edson Álvarez, jugador con experiencia y actual elemento del Fenerbahce de Turquía.

“La verdad es algo que no me compete a mí, los jugadores tratamos de dar lo máximo, el entrenador decide, no hay punto medio, Edson es un tipazo, si es una competencia ni él ni yo lo pensamos, soy de equipo, donde me necesiten, me voy a poner la playera y listo, donde me toque, daré mi máximo esfuerzo, lo que me queda es entrenar, levantar la mano y estar listo”

“Primero, la selección mexicana es eso, la presión, porque todo el país te ve, la presión y exigencia es enorme. Nosotros estamos tranquilos, la responsabilidad es grande, es porque eres de los mejores del país, estamos tranquilos, preparándonos fuerte en México y el Mundial, siento que será el mejor en la historia del país”, concluyó Erik Lira, quien registra 22 partidos oficiales con la Selección Mexicana.