¡Vuelvan a remodelarlo! Así se ve desde la primera fila del Estadio Banorte

El Estadio Banorte se reinaugura con el partido entre México y Portugal este sábado 28 de marzo, sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para el Coloso de Santa Úrsula, ya que la visibilidad desde la primera fila es completamente nula.

La afición ingresó al Estadio Banorte desde 3 horas antes del inicio del partido y comenzaron a rodar sus lugares en las diversas zonas que presenta el inmueble que ostentará más de 20 juegos de Mundiales en su historia.

Pese a la renovación que lo pone al alcance de un estadio de primer mundo, las quejas comenzaron a llegar minutos antes de arrancar el compromiso entre México y Portugal, ya que en redes sociales comenzó a circular la imagen de un aficionado que estaba a nivel de cancha, pero que era totalmente estorbado por la publicidad.

Ubicado detrás de la portería norte del Estadio Banorte, este aficionado se dirigió hasta la primera fila de la tribuna, mostrando que el campo de visión tapaba por completo el primer anillo de las tribunas y no lograba apreciar ni un solo punto del terreno de juego.

Cabe señalar que era por esta zona donde antes salían los futbolistas de los vestidores hacia el terreno de juego, sin embargo, una de las grandes remodelaciones hechas durante estos casi 2 años fue el cambio de los vestidores hacia el centro de la cancha.

Además, es importante mencionar que -por seguridad- es prácticamente imposible que los aficionados puedan permanecer en la primera fila de las tribunas durante los compromisos, no obstante, será hasta los siguientes partidos en donde se muestre cuál será la dinámica que se tome en estos duelos donde el boletaje se agote por completo.

Otro de los sitios que sufrió modificaciones fue la banca de suplentes, donde los futbolistas tampoco tendrán una gran visibilidad, por lo que será hasta que estén en la zona de calentamiento cuando puedan apreciar lo que sucede dentro del terreno de juego.

Esta es la visibilidad de los jugadores desde la banca de suplentes en el Estadio Banorte. X: @FJG_TD

Será en punto de las 19:00 horas cuando México y Portugal hagan rodar el balón en el remodelado Estadio Banorte, mismo que contará con sorpresas en la alineación del Tri que presenta el debut de Álvaro Fidalgo con el representativo azteca.

BFG