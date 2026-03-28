Muere aficionado tras caída en estadio previo a México vs Portugal

Un joven de 27 años falleció al interior del Estadio Banorte, la tarde de este sábado, a poco más de una hora del inicio del partido amistoso entre México y Portugal, evento con el que se reabre el inmueble ahora denominado Estadio Banorte.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el incidente ocurrió en la zona de palcos, donde el aficionado, presuntamente en estado de ebriedad, intentó descender del segundo al primer nivel brincando por la parte externa.

La maniobra provocó que cayera hasta la planta baja. Paramédicos que se encontraban en el estadio le brindaron atención inmediata; sin embargo, el joven perdió la vida en el lugar.

Las autoridades informaron que ya se dio parte a las instancias correspondientes para las investigaciones.

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