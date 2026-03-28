¿Por qué México no juega de verde en la reinauguración del Estadio Banorte?

La Selección Mexicana reinaugurará el Estadio Banorte frente a Portugal este sábado 28 de marzo, sin embargo, la playera verde quedará en el olvido para esta noche memorable, utilizando la indumentaria en color blanco por imposición de Adidas.

La noche no será perfecta para el Tri en el duelo que marcará historia en el Coloso de Santa Úrsula, ya que estrenarán la nueva playera blanca, misma que estarían utilizando en el Mundial 2026, además de la morada de portero que estaría luciendo Guillermo Ochoa o Raúl Tala Rangel.

Ante más de 80,000 aficionados, Javier Aguirre y compañía enfrentarán el compromiso más importante que tendrán de cara al Mundial 2026, donde intentarán mostrar una gran cara y evitar ser sorprendidos por los lusitanos, mismos que no contarán con la presencia de Cristiano Ronaldo por lesión.

Una de las polémicas que rodean el México Vs Portugal es el por qué no se utiliza la playera verde, ya que el compromiso es uno de los más significativos en la historia reciente del conjunto Tricolor.

La razón depende en su totalidad a Adidas, marca que viste a la Selección Mexicana y obligó a México a usar la playera blanca en este partido debido al lanzamiento de la indumentaria apenas unos días atrás.

México no fue un caso exclusivo de esta decisión, ya que Bélgica Vs Estados Unidos, Argentina Vs Mauritania, España Vs Serbia y más naciones a las que viste Adidas, tuvieron que acatar lo solicitado por la marca alemana.

Para el duelo de México Vs Bélgica del martes 31 de marzo, podrá regresar la playera verde a los terrenos de juego, sin embargo, aún no existe anuncio oficial por parte de la Selección Nacional; lo que es un hecho, es que el Tri disputará la inauguración contra Sudáfrica con el tono que tanto identifica a sus aficionados: playera verde, short blanco y calcetas rojas.

BFG