En EU ya esperan a la selección de Irán para el Mundial 2026

A menos de 30 días para que inicie el Mundial 2026, la situación de la selección de Irán todavía genera dudas sobre su participación en el torneo, pero en Tucson, Arizona, Estados Unidos, ya esperan al combinado, por lo que alistan el Complejo Deportivo Kino con las especificaciones que estableció la FIFA.

Los trabajadores riegan y cortan el césped a una altura de cerca de dos centímetros, tal como lo estipulan las reglas de la FIFA.

El césped se mantiene en las mismas condiciones en las que jugará la selección de Irán en diferentes partes de EU AFP

“Las mismas condiciones en las cuales ellos jugarán, tanto en Los Ángeles como Seattle. Estamos encantados de recibirlos, y les vamos a dar una experiencia positiva. Para nosotros está confirmado 100%, y nunca se ha puesto en duda (...) hasta que escuchemos algo diferente de la FIFA”, indicó Sarah Hanna, directora del Complejo Deportivo Kino, donde juega FC Tucson.

Entre 12 y 20 reuniones semanales se concretan en el complejo para coordinar los arreglos logísticos de hospedaje, alimentación y seguridad del Mundial.

El césped debe tener una altura de dos centímetros, tal como lo estipula la FIFA AFP

Hace unos días, la FIFA confirmó que Irán participará en el Mundial 2026, pero más tarde, pidieron condiciones innegociables, como el tema del visado y de respeto al cuerpo técnico.

A pesar de que el presidente Donald Trump le echó más leña al fuego al tema de la selección de Irán, al mencionar que no veía “apropiada” su participación en suelo estadunidense “por su propia vida y seguridad”, en Arizona ya diseñaron un plan de seguridad adaptado, que contempla mantener la mayoría de los entrenamientos cerrados al público.

La selección de Irán sostendrá dos partidos en Los Ángeles y uno en Seattle en la Fase de Grupos del Mundial 2026 AFP

“No creo que el presidente Trump o alguien en nuestro gobierno busque hacerlos sentir indeseables o en peligro. Ellos crearán un ambiente seguro porque queremos que nuestro país siga siendo un anfitrión”, dijo Jon Pearlman, presidente de FC Tucson, quien mira hacia el Mundial femenino de futbol de 2031.

LA SELECCIÓN DE IRÁN SERÁN RECIBIDOS CON LOS ‘BRAZOS ABIERTOS’

Los seleccionados de Irán tendrán gimnasio equipado con equipos de musculación, bañeras de hielo y camillas para masaje, en el Complejo Deportivo Kino.

“Los recibimos con los brazos abiertos. Somos parte de la comunidad mundial del futbol (...) el juego une a las naciones, no las separa”, mencionó Jon Pearlman.

Con información de AFP.