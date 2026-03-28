Reinauguración del Estadio Banorte: México vs Portugal (EN VIVO)
Detalles, imágenes y reacciones de la reinauguración del Estadio Banorte y del partido México - Portugal
México
--
Portugal
16:29 HrsHasta el momento, es eficiente el servicio de tren ligero en la Estación Estadio Azteca. Los arribos son directos desde Taxqueña, cada 15 minutos
16:19 HrsCuauhtémoc Blanco llega al Estadio Banorte. De los privilegiados con pase a palco y estacionamiento
16:17 HrsEl Coloso de Santa Úrsula muestra una nueva cara al mundo.
Para su remodelación, se invirtieron más de 3 mil millones de pesos. Lee aquí la nota completa.
16:16 HrsEl inmueble fue cerrado al finalizar el torneo Clausura 2024 y este sábado 28 de marzo vuelve a abrir sus puertas con miras a organizar el Mundial 2026
16:06 Hrs¡Bienvenidos al Minuto a Minuto de la reinauguración del Estadio Banorte y de la prueba de fuego para México, ante Portugal!