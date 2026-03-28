Reinauguración del Estadio Banorte: México vs Portugal (EN VIVO)

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16:17 Hrs El Coloso de Santa Úrsula muestra una nueva cara al mundo. Para su remodelación, se invirtieron más de 3 mil millones de pesos. Lee aquí la nota completa.

16:16 Hrs El inmueble fue cerrado al finalizar el torneo Clausura 2024 y este sábado 28 de marzo vuelve a abrir sus puertas con miras a organizar el Mundial 2026