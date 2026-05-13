Arbeloa le da plazo a Mbappé para demostrar compromiso

Kylian Mbappé recibió un plazo de tres partidos para que siga demostrando su compromiso con el Real Madrid, así lo anunció el técnico Álvaro Arbeloa, previo al enfrentar al Real Oviedo este jueves en el Santiago Bernabéu.

“Vamos a ver si puede terminar la sesión de entrenamiento para estar disponible y seguro que tendrá minutos y la oportunidad de seguir demostrando en estos tres partidos el compromiso que tiene con el club”, indicó Arbeloa.

Esperarán si Kylian Mbappé puede terminar el entrenamiento Reuters

El técnico del Real Madrid espera que Mbappé haga goles en los últimos encuentros de la temporada de LaLiga.

“Haciendo goles, demostrando como he dicho el compromiso que tiene con el Real Madrid y eso como entrenador, pero sobre todo como madridista es lo que me gustaría ver”, dijo.

El francés no vio acción en el Clásico ante el Barcelona, al no estar plenamente recuperado de una lesión muscular. Su ausencia revivió la polémica en torno a su comportamiento, que, para algunos, peca de individualista.

“Todos mis jugadores. No podría pensar diferente, no podría creer que un jugador de Real Madrid no se deja todo lo que tiene por el club porque entonces no sabría dónde está”, destacó Álvaro Arbeloa.

“Se les va a recordar toda su vida por ser jugadores del Real Madrid y cuando dejen dentro de muchos años el fútbol, hablarán de ellos como exjugadores, exleyendas del Real Madrid, campeón de Europa no sé cuántas veces. El Real Madrid te marca muchísimo, te da muchas cosas y hay jugadores importantísimos en su historia que le han hecho muy grande y le han ayudado a agrandar su leyenda”, señaló.

LOS ÚLTIMOS TRES PARTIDOS DEL REAL MADRID EN LA TEMPORADA DE LALIGA:

- Jueves 14 de mayo: Real Madrid vs. Real Oviedo.

- Domingo 17 de mayo: Sevilla vs. Real Madrid.

- Sábado 23 de mayo: Real Madrid vs. Athletic.