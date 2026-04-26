Así fue el nocaut con el que Julio César Chávez Jr. regresó al boxeo en Reynosa

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. regresó a los cuadriláteros la noche de este sábado en la ciudad fronteriza de Reynosa, Tamaulipas. A sus 40 años de edad, el pugilista originario del estado de Sinaloa obtuvo el triunfo por la vía del nocaut técnico frente al peleador colombiano Jhon Caicedo, en un enfrentamiento que encontró su conclusión oficial durante el tercer asalto.

La pelea formó parte del evento principal de la velada y contó con un acuerdo contractual de 10 rounds dentro de los límites de la división de los pesos crucero. Desde el momento en que sonó el primer campanazo, el peleador local asumió el control geográfico del ring. El mexicano se posicionó en el centro del cuadrilátero y mostró mejores condiciones físicas frente a un oponente que cedió la iniciativa táctica de manera rápida.

Chávez Jr. celebrando su victoria. Foto de X: @alanvelarde

EL DESARROLLO DE LA PELEA ROUND POR ROUND

El inicio del combate presentó un primer episodio de estudio entre ambos deportistas. Durante estos tres minutos iniciales, Chávez Jr. sacó provecho de su complexión física, utilizando su mayor alcance de brazos para establecer la distancia necesaria y mantener a raya los intentos de acercamiento por parte del pugilista sudamericano.

Para el segundo asalto, la estrategia del mexicano cambió hacia la ofensiva directa. El sinaloense incrementó el nivel de presión y comenzó a castigar el cuerpo de Jhon Caicedo. Ante esta situación, el peleador visitante intentó responder a través del contragolpe, pero sus envíos no lograron el impacto deseado. La contundencia en los golpes del mexicano mermó notoriamente la resistencia del colombiano, preparando el terreno para la conclusión del duelo.

El dominio por parte del peleador sinaloense se volvió absoluto durante el tercer round. La definición del combate llegó cuando el mexicano ejecutó una sólida combinación con la mano izquierda que aterrizó con precisión en la mandíbula de Caicedo. El daño recibido por el boxeador sudamericano provocó la intervención inmediata del réferi, quien detuvo las acciones sobre el ring para proteger la integridad del atleta y decretó la victoria a favor del peleador local.

EL REGISTRO ACTUAL DEL HIJO DE LA LEYENDA

Con el resultado obtenido en el ensogado de Tamaulipas, el boxeador mexicano ligó dos victorias consecutivas en lo que va del calendario. Este ritmo de competencia le permite registrar una racha positiva en su etapa deportiva actual y sumar minutos efectivos de trabajo físico.

Chávez Jr. con los brazos en alto. Foto de X: @alanvelarde

Su primera aparición victoriosa del año ocurrió en el mes de enero, cuando derrotó al pugilista Ángel Julián Sacco. Al finalizar el protocolo de este sábado y levantar los brazos frente al público de Reynosa, el registro profesional de Julio César Chávez Jr. alcanzó la cifra oficial de 56 triunfos. El hijo de la leyenda busca retomar su carrera como profesional y, al menos en este combate demostró la seriedad necesaria para hacerlo.