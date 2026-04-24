Familia de Edith respalda indagatoria de FGJ; “No es un culpable de fantasía”

La familia de Edith Guadalupe, la joven hallada sin vida en un edificio de la alcaldía Benito Juárez, validó la indagatoria de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) al afirmar que el proceso judicial se sostiene sobre evidencia científica y pericial sólida.

En un pronunciamiento que leyó la madre de la víctima, la familia señaló que Juan “N”, vigilante del edificio y hoy imputado por el feminicidio, es el responsable detrás del crimen.

“Como saben, hay una persona vinculada a proceso por el feminicidio de nuestra querida Edith Guadalupe, la cual no nos cabe duda de que fuese el autor intelectual del feminicidio”.

De igual forma, resaltaron que la carpeta de investigación cuenta con el sustento necesario para avanzar en el juicio.

“Existen pruebas contundentes y fehacientes de su participación, las cuales ya obran en una carpeta de investigación”.

Respaldo técnico de expertos independientes

Para la familia, la veracidad de la versión oficial no sólo descansa en el trabajo institucional, sino en una revisión externa que les ha brindado tranquilidad sobre la transparencia del proceso.

“Dichas pruebas han sido revisadas por expertos independientes que nos dan la seguridad y la certeza a la familia de que la Fiscalía no está creando un culpable de fantasía”.

Subrayaron que confían en que las indagatorias restantes se están realizando bajo la "debida diligencia de la Fiscalía General de Justicia".

Frente al edificio ubicado en avenida Revolución 829, donde murió Edith Guadalupe, algunos colocaron arreglos florales. Foto: Cuartoscuro.

Combate a la desinformación

El posicionamiento también sirvió para rechazar versiones que han circulado en redes sociales y medios de comunicación, las cuales, aseguran, solo buscan desestimar la realidad de los hechos.

“La confusión y desinformación han creado nubes, sombras, falsas narrativas y pésimos comentarios [...] que no sólo han querido desestimar la teoría del caso, sino que no abonan al acceso a la verdad y la justicia”.

Depuración de la policía

A pesar de su respaldo a la teoría del caso, la familia aclaró que esto no exime las faltas administrativas ocurridas al inicio.

Los padres de Juan denunciaron no ha podido ver a su hijo, también dijo que se enteraron de la detención por un familiar Foto: José Antonio García | Excélsior

Informaron que, gracias a su denuncia, se logró la destitución de un policía de Investigación (PDI), otro agente y una Ministerio Público (MP) por incurrir en omisiones y un intento de extorsión durante la búsqueda inicial.

Finalmente, solicitaron a la sociedad civil y a colectivos no "lucrar con el dolor" y permitirles llevar su duelo en privacidad, confiando en el buen criterio de los jueces para dictar sentencia.