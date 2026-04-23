Lanzan programa para retirar de comercios a personas que no consuman

En Nuevo León, específicamente en zonas comerciales del municipio de San Pedro, se implementará el programa Cascaff como parte de una estrategia para prevenir delitos, enfocada en la aplicación de medidas reglamentarias y legales.

El secretario de Seguridad Pública, José Luis David Kuri, explicó que el programa permitirá a los negocios retirar de forma discreta a personas que generen conductas indebidas dentro de sus establecimientos. Aclaró que no se trata de eliminar el anonimato, sino de ofrecer una herramienta para atender situaciones que afectan la convivencia.

La medida incluye respaldo institucional para que los comerciantes puedan solicitar el retiro de personas sin necesidad de confrontaciones directas. También contempla lineamientos como impedir el acceso a quienes no consumen y permanecen en el lugar conocidos como “refriteadores” o que alteren el orden.

El proyecto será presentado ante el Cabildo para su incorporación al reglamento municipal. De acuerdo con las autoridades, no se busca crear una nueva legislación, sino reforzar la normativa vigente.

En los próximos días, personal del municipio recorrerá zonas comerciales para informar a los negocios sobre el funcionamiento del programa y su implementación.

Guardia de seguridad golpea a mujer en supermercado

El pasado mes de marzo, un guardia de seguridad de un supermercado fue captado golpeando a una mujer acusada de presunto robo; esto, al exterior del establecimiento ubicado en la avenida Abraham Lincoln, en el municipio de Monterrey, en Nuevo León.

De acuerdo a las imágenes difundidas en redes sociales, el trabajador de la tienda dio varios impactos con una macana a la mujer, quien trató de defenderse de los ataques, pero que al final salió corriendo del lugar.

El conflicto llamó la atención de varias personas que se encontraban dentro y fuera del supermercado, y que no dudaron en sacar su teléfono celular para registrar lo ocurrido.

Descartan robo de mujer agredida

En la red social Facebook fue posible encontrar un comentario hecho por una persona que, presuntamente, estuvo cerca del punto en donde sucedió la pelea y no solo eso, sino que adjudicó como suyo el material audiovisual que ha sido publicado por múltiples páginas.

Ella señaló que la mujer agredida no había robado producto alguno, y que el guardia fue quien la acusó falsamente de cometer este ilícito. Además, se dio el tiempo de describir con detalles cómo fue que sucedió el altercado.

Yo fui la que grabó ese video y vi como el guardia la acusaba falsamente de robar, la señora lo comenzó a grabar porque el guardia empezó a empujarla, a lo que la señora se zafa de él y fue cuando el guardia le metió el primer puñetazo en la cara.

La señora intentó defenderse como pudo de ese guardia, hasta que sacó su macana y le empezó a pegar con ella”, aseguró.

Finalmente, la mujer mencionó que el guardia de seguridad regresó corriendo al interior de la tienda para luego irse por la puerta trasera del lugar.

jcp