Así se jugará la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX
Los partidos de la Liguilla del Clausura 2026 están casi definidos. A Pumas nadie lo mueve del liderato y Chivas finalizó como sublíder
La Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX está casi definida. Los dos partidos que ya están amarrados en Cuartos de final son el Pumas – América y Chivas – Tigres. Dependiendo del resultado entre Cruz Azul y Necaxa de este domingo, determinará los otros enfrentamientos.
ASÍ SE JUGARÁ LA LIGUILLA DEL CLAUSURA 2026 DE LA LIGA MX:
- Pumas (1) vs. América (8).
- Chivas (2) vs. Tigres (7).
- Pachuca (3) vs. Atlas (6).
- Toluca (4) vs. Cruz Azul (5).
Si Cruz Azul pierde ante Necaxa, así quedarían los cruces de la Liguilla del Clausura 2026.
Los Pumas vencieron 0-2 al Pachuca en el Estadio Hidalgo. Los Tuzos se quedaron con 9 futbolistas tras las expulsiones de Brian García por un patadón en zona prohibida al 4’ y Salomón Rondón en los instantes finales, al 90+12’. En este duelo hubo un polémico penal.
Los Tigres se metieron a la Liguilla, luego de humillar 5-1 al Mazatlán, en lo que fue el adiós del equipo mazatleco de la Liga MX. Para André-Pierre Gignac fue su último partido en Fase Regular y su adiós tendrá que esperar.
Chivas desperdició la oportunidad de ser líder general, luego de empatar 0-0 con Xolos de Tijuana.
El Toluca acaricia el millón de dólares que otorga la Liga MX, luego de golear 4-1 al León. Sólo Cruz Azul podría evitar que los dirigidos por Antonio ‘El Turco’ Mohamed se han con el premio.
El Atlas hizo lo suyo para entrar a la Liguilla, luego de sorprender y vencer 0-1 al América en el Estadio Banorte, dejando a Xolos fuera de los Cuartos de final.
La Jornada 17 también definió a su campeón de goleo: Joao Pedro, con 14 anotaciones.