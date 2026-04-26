La Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX está casi definida. Los dos partidos que ya están amarrados en Cuartos de final son el Pumas – América y Chivas – Tigres. Dependiendo del resultado entre Cruz Azul y Necaxa de este domingo, determinará los otros enfrentamientos.

ASÍ SE JUGARÁ LA LIGUILLA DEL CLAUSURA 2026 DE LA LIGA MX:

- Pumas (1) vs. América (8).

- Chivas (2) vs. Tigres (7).

- Pachuca (3) vs. Atlas (6).

- Toluca (4) vs. Cruz Azul (5).

Si Cruz Azul pierde ante Necaxa, así quedarían los cruces de la Liguilla del Clausura 2026.

Los Pumas vencieron 0-2 al Pachuca en el Estadio Hidalgo. Los Tuzos se quedaron con 9 futbolistas tras las expulsiones de Brian García por un patadón en zona prohibida al 4’ y Salomón Rondón en los instantes finales, al 90+12’. En este duelo hubo un polémico penal.

Los Tigres se metieron a la Liguilla, luego de humillar 5-1 al Mazatlán, en lo que fue el adiós del equipo mazatleco de la Liga MX. Para André-Pierre Gignac fue su último partido en Fase Regular y su adiós tendrá que esperar.

Chivas desperdició la oportunidad de ser líder general, luego de empatar 0-0 con Xolos de Tijuana.

El Toluca acaricia el millón de dólares que otorga la Liga MX, luego de golear 4-1 al León. Sólo Cruz Azul podría evitar que los dirigidos por Antonio ‘El Turco’ Mohamed se han con el premio.

El Atlas hizo lo suyo para entrar a la Liguilla, luego de sorprender y vencer 0-1 al América en el Estadio Banorte, dejando a Xolos fuera de los Cuartos de final.

La Jornada 17 también definió a su campeón de goleo: Joao Pedro, con 14 anotaciones.