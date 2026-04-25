Atlas derrota al América en la compensación y amarra boleto a Liguilla

Abrumador el eco de los abucheos en el Estadio Banorte. La afición azulcrema explotó de enojo contra los suyos por la derrota de último minuto con el Atlas (0-1) y sellar su boleto en la Liguilla contra el líder del Clausura 2026, los Pumas.

Hay clásico para los cuartos de final y eso a la afición de las Águilas no le gusta. La molestia pasó también por los modos de un América timorato, tirado en el exceso de confianza al fallar un tiro penal, lo que deja a merced su orgullo y jerarquía para cualquier equipo de media tabla.

Esta versión del América no está para ser campeón, al menos no con el cierre de fase regular y sus 25 puntos, uno menos que el Atlas que pasó del noveno sitio al sexto con el tanto agónico de Alfonso González.

El primer tiempo fue decepcionante. Aunque Las Águilas sólo se jugaban la posición, los Zorros no expresaban la urgencia de asegurar su lugar en la Liguilla. En lugar de buscar el gol, los dirigidos por Diego Cocca se dedicaron a defender hasta con nueve elementos en el área.

América termina el Clausura 2026 de Liga MX como 6º de la tabla de posiciones; Atlas lo hace como 8º. Mexsport

El empate también beneficiaba a los tapatíos, por ello no había sensación de culpa por hacer de sus primeras líneas una caja fuerte, sumado al factor de Camilo Vargas y su efectividad bajo los tres palos.

Fue hasta los 21 minutos que las emociones saltaron en las gradas del Estadio Banorte, por una jugada rigurosa que terminó con penalti contra el Atlas, luego de la revisión en el VAR.

El silbante Víctor Cáceres no se percató de primera intención de una mano de Víctor Ríos, al tratar de bloquear el remate de cabeza de Miguel Vázquez.

Raphael Veiga tomó la responsabilidad del cobro. Sin embargo, el brasileño restó créditos en la paciencia de la afición, al fallar la pena máxima, con un disparo frontal que no logró engañar a Camilo Vargas. El meta colombiano con un manotazo ahogó el grito de gol del americanismo (25’).

Notable disgusto de la afición. Al pitazo para irse al descanso, los abucheos hicieron eco en el Estadio Banorte. Más tarde se replicaron con la sustitución de Veiga por Lima y más tarde por el ingreso de Raúl Zúñiga.

André Jardine, técnico del América, no tardó en ajustar su tablero para el complemento, aunque intrascendente con la entrada de Patricio Salas, en lugar de Cristian Borja. Propuesta ofensiva al quitarle un nombre a la línea de cinco con la que se empezó el partido.

Atlas no apostó más allá de un milagroso contragolpe, mientras que el América trató de cambiar las sensaciones y la pesada atmósferca con la reparición de Henry Martín. El capitán no jugaba desde finales de febrero por lesión. Pero su vuelta no pasó del gris del uniforme alternativo que utilizaron anoche.

En el agregado, en el último intento de desesperación del Atlas, Ponchito González aprovechó una falla de Sebastián Cáceres para salir jugando. Al hacerse del balón, el rojinegro recortó dentro del área y venció a Rodolfo Cota con el balón hasta el fondo de las redes y con ello la invasión de campo de la banca del Atlas.

Felicidad rojinegra. A lo Atlas y con el América de trampolín sobre su falta de credibilidad para encarar a su acérrimo en la siguiente fase.