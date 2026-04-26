América 6-1 Pumas: Antecedentes del Clásico Capitalino en Liguilla

Por octava ocasión en la historia de las Liguillas, el Clásico Capitalino protagonizará una eliminatoria de 180 minutos, donde Pumas intentará recortar el dominio en los antecedentes por parte de América, quienes lideran 6-1 en los antecedentes.

Como líder del Clausura 2026, Pumas se consagró como el mejor equipo de la Fase Regular del certamen, mientras que América terminó por colarse a la Liguilla en el último sitio disponible, evidenciando los 11 puntos de diferencia con referencia a los universitarios.

Por supuesto, en una de las rivalidades más pasionales en la historia del futbol mexicano, se esperará tensión y emoción, sin embargo, los antecedentes favorecen claramente a las Águilas, quienes han eliminado a Pumas en 6 de las 7 ocasiones en las que se han visto las caras en la Fiesta Grande.

Efraín Juárez y compañía intentarán revalidar su juego en la Liguilla ante el conjunto de André Jardine, quienes llegan en calidad de víctimas a la eliminatoria que se terminará de disputar en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

En la Jornada 12, Pumas derrotó al América con gol en el último instante del Clásico Capitalino. Mexsport

Este es el resumen de los enfrentamientos del Clásico Capitalino en la Liguilla:

Enfrentamientos en Cuartos de Final: América 4-0 Pumas.

Cruces en Semifinales: América 2-1 Pumas.

Goles en Liguilla: América 25-12 Pumas.

Series definidas en el Azteca: América 5-0 Pumas.

Eliminatorias definidas en CU: Pumas 1-1 América.

Panorámica del Estadio Azteca durante el América Vs Pumas de la Liguilla correspondiente al Verano 2002. Mexsport

América Vs Pumas: Todas sus eliminatorias en Liguilla

Los Cuartos de Final del Clausura 2026 serán la octava ocasión en la que América y Pumas se enfrenten en la Fiesta Grande, siendo la tercera de ellas que terminará por conocer al ganador en el terreno de juego del Estadio Olímpico Universitario:

Verano 2002 / América 2-1 Pumas - Semifinales (vuelta en CU).

Clausura 2013 / América 3-1 Pumas - Cuartos de Final (vuelta en el Azteca).

*Apertura 2014 / América 1-1 Pumas - Cuartos de Final (vuelta en el Azteca).

Apertura 2015 / Pumas 4-3 América - Semifinal (vuelta en CU).

Clausura 2018 / América 6-2 Pumas - Cuartos de Final (vuelta en el Azteca).

Apertura 2018 / América 7-2 - Semifinal (vuelta en el Azteca).

Apertura 2021 / América 3-1 Pumas - Cuartos de Final (vuelta en el Azteca).

Clausura 2026 / Cuartos de Final (vuelta en CU) - se jugará a partir del sábado 2 ó domingo 3 de mayo.

* Única serie definida que terminó empatada en el marcador global y terminó definiéndose por posición en la tabla general.

Los Cuartos de Final del Clausura 2026 se jugarán 2-3 y 9-10 de mayo. Mexsport

BFG