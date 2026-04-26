Atlas festeja su victoria sobre América; Cocca ve un golpe de autoridad

Diego Cocca, entrenador del Atlas, no dudó del mérito de los suyos para llevarse el juego sobre el América (0-1) y meterse a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

“Es un premio, primero para mis jugadores, mi cuerpo técnico, staff, directiva. Nos propusimos en pretemporada entrar a Liguilla y tuvimos todos los partidos, por perder, pero creciendo y mejorando, orgulloso del grupo y de lo que ha dejado en la cancha, decidimos llegar fuertes, unidos. Hoy en el último partido era dar un golpe de autoridad, soltarse, creerla, fue duro, pero con un rival así que tiene buenos jugadores, disfrutando esto, cumpliendo el propósito y a festejar una noche, la próxima pensar en quién nos toca y cómo seguir adelante”, presumió el estratega.

Diego Cocca espera que siga el actual proceso Mexsport

La mira y concentración están ahora en la serie de Cuartos de final, pero sin hacer de lado el hecho que los rojinegros tendrán nuevo dueño (Grupo PRODI). ¿Se mantendrá en el cargo de entrenador?

“Hemos hablado mucho con los jugadores y nos pusimos de acuerdo que no dependía de nosotros la situación de la venta, así que nos concentramos en eso, difícil, hay jugadores que no tienen claridad en contrato, por eso quiero destacar actitud y voluntad del grupo, sentarse a hablar (con directiva), para saber qué quieren, porque unos tienen idea o visión y ojalá estemos de acuerdo”.

"Hay fe de que no tenemos techo", dijo Diego Cocca Mexsport

Sobre la mentalidad, para saltar del noveno puesto durante la visita al Estadio Banorte, Diego Cocca mencionó que “nuestro objetivo del primer día es crecer, no es fácil, con montón de situaciones, este equipo ha evolucionado. Hoy fue muestra clara y rival muy duro, difícil, pero siempre creyendo en nuestras convicciones, herramientas, manejamos pelota con profundidad y no dejamos de bajar los brazos y encontramos situación de gol para ganar, eso refleja el semestre del Atas”.

Al momento, Atlas no tiene rival definido. Depende del choque entre el Cruz Azul y el Necaxa.

“Tenemos muchos jóvenes que están viviendo por primera vez una Liguilla, hace tres y medio que Atlas no jugaba Liguilla, ojalá siga este proceso, este camino, si uno mejora y es constante, tendremos equipo competitivo.

“La cabeza es importante (el trabajo psicológico), la relación con el grupo buena al principio, pretemporada sirvió mucho, confiamos y ellos confían en mí, esta relación mejora y con esa confianza hay fe de que no tenemos techo”, concluyó entusiasta quien fuera entrenador de la Selección Mexicana y ya histórico con el Atlas por el bicampeonato.