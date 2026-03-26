Julio César Chávez Jr anuncia su próxima pelea en Reynosa, ¿quién será el rival?

Tras un 2025 marcado por la turbulencia mediática y resultados deportivos agridulces, Julio César Chávez Jr. ha confirmado que Reynosa, Tamaulipas, será el escenario de su segunda prueba de este año.

Luego de haber peleado en enero ante Ángel Julián Sacco a quien derrotó por nocaut, su combate posterior tras la derrota con Jake Paul, ahora el hijo de la leyenda Julio César Chávez tiene pactado un nuevo combate para el próximo 25 de abril en el Estadio Adolfo López Mateos en Reynosa.

El boxeador mexicano quiere demostrar que los episodios fuera del ring no están ahora en su mente y este tiempo lo ha dedicado a encontrar la disciplina que, algunos, consideran le ha faltado para dar el gran salto.

Chávez Jr se enfrentará al colombiano Jhon Caicedo quien llega con una marca al combate de 13-1 con cinco nocauts en su haber, esto mientras que el mexicano suma 55 victorias, 35 por la vía rápida, 7 derrotas y un empate.

“Queremos dar una pelea buena para demostrar que estamos listos para ese tipo de peleas. Estoy contento, nunca había peleado aquí”, dijo Chávez Jr en la presentación de la pelea.

Por su parte, su padre señaló que este combate servirá para que su hijo siga su camino para obtener un titulo mundial, pero para eso debe ganar en Reynosa.

“Como les digo, fue un año complicado, difícil, pero gracias a Dios todo está bien. Yo estoy contento de que mi hijo vuelva a subirse al ring, eso es ganancia. Ya si gana o pierde depende de él, quiere un título del mundo. Vamos a ver cómo se desenvuelve el 25, luego buscar otra pelea y después buscar un campeonato del mundo”.

La velada no será un esfuerzo en solitario sino de una reunión familiar dado que Omar Chávez también formará parte de la cartelera, reforzando el atractivo mediático.

En la función también estará el mexicano Hugo “Tigre” Castañeda.