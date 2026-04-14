De la rivalidad al respeto: Chávez Jr. rinde tributo al legado de 'Canelo' Álvarez

El boxeo mexicano presenció un giro de guion inesperado. Durante muchos años, la relación entre Julio César Chávez Jr. y Saúl Canelo Álvarez se caracterizó por la tensión y los constantes intercambios de declaraciones punzantes. Sin embargo, el tiempo maduró la perspectiva del hijo de la leyenda, quien ahora dejó de lado cualquier animosidad para reconocer la inmensa trayectoria del ídolo tapatío. En una reciente charla, el sinaloense sorprendió a sus detractores al incluir al excampeón indiscutido dentro de la máxima élite del deporte de los puños en nuestro país.

'Canelo' Álvarez con la bandera de México. Mexsport

Durante una participación en el programa Los Reyes Podcast, los anfitriones le pidieron a Chávez Jr. armar su lista definitiva con los cinco mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos. Antes de soltar los nombres, el pugilista preguntó expresamente si debía contemplar al tapatío. Ante la respuesta afirmativa, el peleador estructuró un ranking que desató miles de reacciones entre los aficionados, demostrando que su visión del deporte va más allá de las viejas rencillas.

EL TOP 5 HISTÓRICO Y EL IMPULSO A LAS NUEVAS GENERACIONES

Para el sinaloense, los números y las estadísticas mandan sobre el cuadrilátero. Bajo esa lógica matemática, colocó a su padre, el gran Julio César Chávez, en la cima indiscutible de la clasificación. El segundo y tercer puesto generaron un ligero debate en su mente, pero finalmente se los otorgó a dos monstruos del ring: Salvador Sánchez y Juan Manuel Márquez. El cierre de este selecto grupo quedó reservado para Rubén Púas Olivares y, para sorpresa de varios, para Canelo Álvarez, a quien le adjudicó un mérito fundamental en la evolución del negocio.

Julio César Chávez en una conferencia. Mexsport

El Junior explicó que las figuras del pasado cimentaron el camino económico para las superestrellas actuales. Recordó que su padre llegó a ganar bolsas de 10 millones de dólares, una cifra astronómica que sacudió la industria en su época. Ese impacto mediático abrió las puertas para que figuras contemporáneas logren contratos monumentales de hasta 100 millones de dólares. Bajo este argumento, el sinaloense aplaudió la capacidad de Saúl para elevar los estándares del boxeo azteca, asegurando que el tapatío hará exactamente lo mismo por los peleadores del mañana.

CAMBIO DE RIVAL EN PUERTA PARA SU REGRESO AL CUADRILÁTERO

Más allá de sus reflexiones históricas, el excampeón de peso mediano también afina los detalles para su inminente regreso a la actividad profesional. Originalmente, los promotores pactaron un combate frente al peruano David Solorzano. No obstante, los planes sufrieron una modificación de último minuto por motivos que la organización prefirió mantener en el anonimato.

Julio César Chávez Jr. en una ceremonia de pesaje. Mexsport

Ante este escenario, la velada del próximo 25 de abril tomó un nuevo rumbo. Ahora, el hijo de la leyenda medirá fuerzas contra Jhon Caicedo, un aguerrido retador colombiano que aceptó el compromiso con muy poco tiempo de anticipación. A pesar del aviso en corto, el sudamericano llegará al encordado con el hambre a tope, buscando arruinar el retorno del mexicano y escribir su propia historia de éxito en una noche que promete puro fuego.