El polonés J-K Duda en la Grand Final ante Carlsen

Al cumplir hoy el 28 aniversario de su nacimiento el polonés Jan Krzysztof Duda disputa al ex -monarca mundial el noruego Magnus Carlsen la Grand Final Open de los Playoffs que organiza la plataforma Chess.com en un match de cuatro partidas de ajedrez rápido al ritmo de 10 minutos, sin tiempo adicional por jugada, con un premio de 50,000 dolares para el vencedor y 35,000 para el perdedor. Ambos han calificado para la Copa Mundial de Esports.

Duda (2,838) ganó ayer la final del cuadro de perdedores tras que el viernes tropezó y perdió ante Carlsen (2,930) en la fase final eliminatoria por 3-2 (0-1, ½, ½, 1-0, 1-0). El certamen adopta el criterio tan natural y deportivo de darle una segunda oportunidad al perdedor de una manga o gráfica, como se establece en otros deportes, por ejemplo, la lucha olímpica.

Duda, que ganó el título de GM a la edad de 15 años y 21, derrotó ayer en la final del cuadro de perdedores al bielorruso de 19 años Dennis Lazavik por 1 ½ - ½. La victoria de Duda ocurrió en una brillante demostración con las piezas negras del final de Torre y dos piezas menores contra Dos Torres de Lazavik. Admira la precisión y la armonía magistral del polonés para tan corto ritmo de juego. Los protagonistas jugaron los últimos 19 movimientos en asfixia de tiempo con menos de un minuto cada. Se presencian las jugadas y parecen por su exactitud de ajedrez clásico. Fascinante.

Lazavik derrotó en cuartos de final al prodigio iraní de 15 años Sina Movahed por 1 ½ - ½ y en la semifinal al indio Nihal Sarin por 2-0. Sarín llegó a semifinal tras vencer al astro uzbeko Abdusattórov por 2-0.

Se presenciará un duelos atractivo de ajedrez rápido. Carlsen en la condición de ligero favorito. Viene por asociación de ideas que fue Duda, en partida de ajedrez clásico, quien rompió el 10 de octubre de 2020 una cadena impresionante de 125 partidas invicto, 802 días sin derrota, al noruego Carlsen. A la fecha récord mundial con +42, =83, 0.

Nacido en Cracovia, estudioso de Akiba Rubinstein, es poseedor de una trayectoria luminosa. Campeón de Polonia en 2017 (+4,=5-0); un año antes se había convertido en el primer polonés en cruzar el muro de los 2,700 y se colocó en la posición 41 del mundo.

En 2019 pasó de los 2,800 en blitz. En diciembre de 2018 fue 2º en el Campeonato Mundial de blitz en San Petersburgo con 16 ½ (+15,=3,-3) a medio punto de Carlsen. En mayo 2020 alcanzó su primera victoria sobre Carlsen.

Blancas: Denis Lazavik, Bielorrusia, 2,787.

Negras: Jan-Krzysztof Duda, Polonia, 2,844.

Nimzo-India, Saemisch, E24.

R-2, Semifinal, Playoff, ajedrez rápido, Chess.com, 25–04-2026.

1.c4 Cf6 2.Cc3 e6 3.d4 Ab4 Configuración de la Nimzo-India en la que la pugna por la casilla e4 es de lo más importante. Por lo general las negras entregan la pequeña calidad (Axc) con el fin de doblar peones en la columna c. 4.a3 Axc3+ 5.bxc3 b6 6.f3 Botvinnik 1–0 Tal, R-7 C. Mundial, Moscú, 1961. 6...Cc6 7.e4 d6 8.Ad3 Ca5 9.f4 Aa6 10.De2 Dd7 11.Cf3 Da4 12.Cd2 0–0–0 13.0–0 Posición que ya jugó y ganó Lazavik al argentino Pablo Zarnicky en el Mundial rápido de NY 2024. 13...Cg8 14.Tb1 Ce7 15.Tb4 Dd7 16.Cf3 f6 17.Tb1 Rb8 18.Ae3= h6 19.Cd2 The8 20.Af2 Tf8 21.Rh1 Tde8= 22.Ag1 g5 23.Ae3 Ab7 24.d5 e5 Tras 9 jugadas de tenso forcejeo en el límite del tablero las blancas deciden hacer una ruptura. 25.fxe5 Podrían haber jugado 25.f5 y mantener el equilibrio. El primer juego había terminado en empate y Lazavik trata de aprovechar la conducción de las blancas. ] 25...fxe5 26.c5 dxc5 Ahora hay dos peones aislados en el centro; son motivo de ataque. 27.Ab5 c6 28.dxc6 Cexc6 [28...Axc6 29.Txf8 Txf8 30.Axc5 Tc8=+- Si (30...Axb5 31.Dxb5 Dxb5 32.Txb5=) ] 29.Cf3 De6 30.Af2 Tg8 31.Ag3 h5 32.Cxe5 Cxe5 33.Tf5 (33.Axe8 Txe8 34.Dxh5 Cac4-+) 33...Cac6 En la compleja posición Lazavik reflexiona 1´22” y queda con 1´04”. Su lance es un error. 34.Axe5+? Cxe5 35.Axe8 Dxe8 36.Tbf1–+ h4 El final está decidido por la superioridad de las dos piezas menores sobre la torre y la mayoría de peones negros y los desligados blancos. Se requiere técnica magistral para vencer. 37.Da2 Con la idea de TxCe5 seguido de Dxg8. 37...Th8 38.Dd2 De7–+ 39.Dxg5 Dxg5 40.Txg5 Cc4 41.a4 h3 42.Tf4 Cd2 43.Tgg4–+ hxg2+ 44.Rxg2 El plan natural de las negras frenar los dos peones libres. 44...Te8 45.h4 Cxe4 46.Rh2 Cxc3 47.h5 Th8 48.Th4 Cd5 49.Tf5 Th6 Primer paso. El bloqueo con el centinela. La casilla blanca del peón favorece favorece la participación del Alfil. 50.Rg3 (50.Tg5 Cf6 51.Rh3 Ac6 52.a5 Rb7+-) 50...Ac6 51.Tg5 Cf6 52.Rf4 Ae8 53.Tf5 Cxh5+ 54.Rg5 Te6 55.Tf8 [55.Txh5 Axh5 56.Rxh5 Tc6+-] 55...Rc7 56.Rf5 Cg7+ Fascina la armonía de las piezas cuando el tiempo está a punto de agotarse. Hay intuición y cálculo relampagueante 57.Rg5 Tg6+ 58.Rf4 Ce6+ Blancas rinden. 0–1.