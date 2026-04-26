Frentes políticos / 26 de abril de 2026

1. Transparencia urgente. Manlio Fabio Beltrones, senador de la República, reapareció con olfato fino al poner el dedo donde otros no se atreven: en los acuerdos en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. El telón de fondo no es abstracto; se llama Chihuahua y tiene como referencia a la gobernadora, Maru Campos, cuya administración quedó expuesta tras el episodio reciente, cuando dos agentes de EU perdieron la vida. Beltrones no cuestiona la cooperación, la reivindica, pero exige reglas visibles en un terreno donde la opacidad ha sido práctica constante. El punto no es abrir o cerrar la puerta. Es saber quién la controla.

2. Ruta chueca. Esteban Villegas, gobernador de Durango, volvió a tensar la cuerda con una decisión que en el papel es administrativa, pero en el fondo es política pura, sacar del juego a la industria local en uno de los contratos más jugosos del sexenio. David Payán, secretario de Bienestar estatal, operó una licitación que llegó tarde, cara y con candados; lo suficiente para que sólo un tirador quedara en pie. Dominus Messico, ajena al oficio textil, se quedó con más de 177 mdp. Reducir el mercado a uno lo único que logra es que la competencia deje de ser argumento y se vuelva coartada.

3. Cátedra. Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, cruzó fronteras para vender su modelo en un foro continental y, de paso, contrastarlo con la línea federal. Habló de confianza como activo político y económico, presumió inversión y empleo formal, y colocó a su demarcación como ejemplo de gestión. El panista no perdió la oportunidad de marcar distancia con la presidenta Claudia Sheinbaum, al insinuar que desde el poder se castiga a la iniciativa privada. Mientras tanto, en alcaldías como las de Aleida Alavez, en Iztapalapa, y Evelyn Parra, en Venustiano Carranza, simplemente no tienen resultados equiparables.

4. Que pague. La captura de Fernando Farías, contralmirante señalado como presunto operador de huachicol, cruzó fronteras y encendió otra arista, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, insiste en su deportación desde Argentina mientras se intenta marcar distancia de una trama que mezcla uniforme, combustible y redes ilegales. El uso de Interpol y la entrada con pasaporte falso colocan el caso a nivel internacional, pero el fondo sigue siendo doméstico: ¿cómo se incubó ese poder paralelo? La Fiscalía y la diplomacia avanzan, aunque el golpe real no está en traerlo de vuelta, sino lo que pueda revelar. Porque es obvio que no viaja solo.

5. Repunte. En Baja California Sur, el cierre del primer trimestre dejó una cifra que se resiste a maquillajes, el salto de homicidios entre febrero y marzo tensiona la lectura oficial. El gobernador Víctor Manuel Castro enfrenta un escenario donde los números no acompañan las intenciones de contención, mientras Luis Alfredo Cancino, secretario de Seguridad Pública estatal, carga con un dato que apunta a la prevención fallida en lo básico: tránsito y control vial. No es la violencia de alto impacto la que desborda, sino la suma de descuidos que termina en 19 muertes en un mes. La estadística no grita, pero insiste. Y cuando insiste, erosiona.