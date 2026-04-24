Escapa secuestrado y se arma balacera en playa de Veracruz

Una balacera en la comunidad Montegordo dejó al menos cuatro personas heridas de bala. Lo que más inquietó a los comerciantes de la zona de playa es que los matones perseguían a un joven que durante más de una semana estuvo reportado como desaparecido. Aparentemente estuvo secuestrado y habría escapado de sus captores.

La región de Costa Esmeralda se mantiene en tensión constante desde hace algunas semanas por desapariciones, levantones y ejecuciones, así como la detención del comandante de la policía municipal y un escolta.

De acuerdo con lo reportado, la mañana del viernes Uriel Maldonado García, de 27 años, quien se dedica al comercio ambulante, fue perseguido por hombres armados y para evadirlos se refugió en una palapa, pero fue alcanzado y en ese sitio le dispararon sin miramientos y sin considerar a las personas que ahí se encontraban.

Al comerciante lo hirieron y las balas alcanzaron a una mujer y a una menor, quienes fueron atendidas por paramédicos y trasladadas a un hospital, lo mismo que Uriel Maldonado.

El ataque a un exsecuestrado desató un operativo federal en zona turística de Tecolutla. Especial

Elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Marina y Ejército desplegaron un operativo en la franja turística, acordonaron el área y realizaron recorridos por la carretera federal. No hay reporte de detenciones.

El ataque ocurre en un contexto de tensión en Tecolutla. Comerciantes y prestadores de servicios turísticos señalaron que la presencia de fuerzas federales “llega tarde” y que la región vive un deterioro acelerado de las condiciones de seguridad.

Familias que se encontraban en la playa fueron evacuadas mientras paramédicos atendían a los heridos. La menor fue trasladada a un hospital de la zona; su estado de salud se reporta como estable.

Comerciantes denuncian abandono ante ola de violencia. Especial

Los pobladores de la franja turística de Costa Esmeralda han reiterado su solicitud de más seguridad en la región, porque está alejada de la cabecera municipal de Tecolutla y con la reconfiguración de la policía municipal no hay la misma atención para la región costera. Los comerciantes y prestadores de servicio en la región costera señalan que deben invertir en seguridad privada, pero que es obligación de las autoridades brindar garantías.