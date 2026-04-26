Jardine le manda mensaje a Pumas de cara a la Liguilla

André Jardine, entrenador del América, niega que su equipo sea víctima ante los Pumas en la serie de Cuartos de final del Clausura 2026. El brasileño se aferra a la idea de que la Liguilla es un torneo diferente, de segundas oportunidades.

“No entro en esa discusión de favorito, no importa. Es de mesa de debate de periodistas, es su trabajo, no es fácil terminar líder de este torneo, nosotros ya fuimos líderes, cuando terminamos líderes por dos torneos, la pregunta al cierre del torneo era si esto no servía, porque era cobrar el título. No existe el campeón de la jornada 15, 17 ó 10. No hay favoritos”, señaló Jardine.

El técnico americanista también replicó la racha negativa de clásicos en el semestre.

“Molesta, trato de encarar clásicos como partidos especiales... Ante Pumas no merecíamos la derrota y así fue, el clásico ante Chivas fue malo, Chivas fue justo vencedor. El futbol da segundas y terceras chances”, añadió optimista.

Sobre la derrota con el Atlas, la sexta del torneo de Liga MX, André Jardine reconoció que “no fue una actuación buena, Atlas se jugó la vida... La mitad del equipo se fue muy rápido, pero valorar la clasificación. Necesitaremos un día para digerir esta partida, el lunes estaremos fuertes mentalmente, para entrar en nuestro mejor nivel y ver ante Pumas quién avanza”.

André Jardine consideró que la afición del América es fuerte contra Raphael Veiga Mexsport

Por último, André Jaridne respaldó a Raphael Veiga tras fallar un penalti en el primer tiempo.

“Raphael Veiga ya hablamos en el vestidor, era buen pegador de penales en Palmeiras, incluso tuvo récord de penales convertidos en secuencia, en decisivos de Libertadores, por eso tiene mucha confianza, Brian Rodríguez le dio la pelota para ver si agarraba mejores vibras, la gente de América es dura, ya no lo perdona y deberá ser fuerte. Este torneo es la última vez de cometer errores como hoy, quiero creer que con la experiencia vamos a encontrar la diferencia”.