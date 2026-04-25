Joao Pedro es campeón de goleo del Clausura 2026 de la Liga MX

Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao se convirtió en bicampeón de goleo, luego de ganar el título del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. En el duelo ante Juárez, el delantero de San Luis llegó a 14 anotaciones por 12 del futbolista de Chivas, Armando ‘La Hormiga’ González.

Joao Pedro llegó a 14 goles, después de convertir una pena máxima en tiempo de compensación del primer tiempo. El originario de Minas Gerais, Brasil, mandó su disparo al lado izquierdo y por poco Sebastián Jurado estuvo a punto de detenerlo al 45+5’.

Joao Pedro llegó a 14 anotaciones para ser campeón de goleo del Clausura 2026 de la Liga MX Mexsport

El delantero de 34 años consiguió el título de goleo en el Apertura 2025, con 12 tantos. La distinción la compartió con el mexicano Armando ‘La Hormiga’ González y Paulo Dias ‘Paulinho’.

ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE GOLEO DEL CLAUSURA 2026 DE LA LIGA MX:

1. Joao Pedro (San Luis) – 14 goles.

2. Armando ‘La Hormiga’ González (Chivas)– 12 goles.

3. Robert Morales (Pumas) – 8 goles.

4. Diber Cambindo (León) – 8 goles.

5. Olavio Vieira dos Santos (Pumas) – 7 goles.

6. Juan Brunetta (Tigres) – 7 goles.

7. Kevin Castañeda (Tijuana) – 7 goles.

8. Paulinho (Toluca) - 6 goles.

9. Ángel Correa (Tigres) – 6 goles.

10. Brian Rodríguez (América) – 6 goles.

Joao Pedro le marcó a Juárez en el cierre del Clausura 2026 de la Liga MX Mexsport

LOS TANTOS DE JOAO PEDRO PARA SER CAMPEÓN DE GOLEO DEL CLAUSURA 2026 DE LA LIGA MX:

- Jornada 17: Le anotó 1 a Juárez.

- Jornada 16: Le anotó 1 a Santos Laguna.

- Jornada 14: Le anotó 1 al Toluca.

- Jornada 13: Le anotó 1 a Monterrey.

- Jornada 11: Le anotó 1 al Pachuca.

- Jornada 9: Le anotó 2 al Mazatlán.

- Jornada 7: Le anotó 1 al Atlas.

- Jornada 6: Le anotó 1 a Gallos de Querétaro.

- Jornada 5: Le anotó 1 al Necaxa.

- Jornada 4: Le anotó 2 a Chivas.

- Jornada 2: Le anotó 1 al América.

- Jornada 1: Le anotó 1 a Tigres.