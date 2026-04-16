Federación Mexicana de Futbol honra a Decio de María y revive el camino al Mundial 2026

El Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol rindió homenaje a Decio de María, expresidente del organismo entre 2015 y 2018, en reconocimiento a su trayectoria y a sus aportaciones al desarrollo institucional y deportivo del futbol mexicano.

La ceremonia se llevó a cabo durante una sesión solemne encabezada por el comisionado presidente Mikel Arriola, quien destacó el papel del exdirectivo en la consolidación de estructuras dentro del organismo.

Decio de María encabezó una etapa de consolidación institucional y continuidad deportiva en la Federación. Su gestión permitió fortalecer estructuras y dar seguimiento a procesos relevantes para el desarrollo del futbol mexicano”, señaló Arriola.

El dirigente también subrayó que durante ese periodo la Selección Mexicana de Futbol mantuvo regularidad en el plano internacional y dio continuidad a proyectos deportivos clave.

Se dio continuidad a proyectos deportivos que han contribuido al posicionamiento de México en el ámbito internacional. Su experiencia y conocimiento del ecosistema del futbol nacional permitieron impulsar procesos orientados a su desarrollo integral”, agregó.

Reconocimiento institucional y legado

El homenaje incluyó la develación del retrato oficial de De María como expresidente de la FMF, así como la entrega de una réplica conmemorativa, un jersey de la Selección Nacional y una fotografía institucional que recoge momentos representativos de su gestión.

En su intervención, De María agradeció el reconocimiento y puso en perspectiva el trabajo colectivo que ha marcado la historia del organismo.

Pues mira, creo que es un gran detalle. Esta casa se ha hecho del esfuerzo de muchísima gente. Si no me falla la memoria, estamos a punto de cumplir 100 años, faltan muy pocos. Y mucha gente ha pasado por acá. Desafortunadamente, a todos los anteriores no les tocó esto, pero es una excelente idea y, sobre todo, en mi caso, fue una gran oportunidad de darle las gracias a toda la gente que estuvo conmigo”, externó en un video compartido por la Femexfut.

El camino hacia el Mundial 2026

El exdirectivo también recordó el proceso que llevó a México a formar parte de la candidatura conjunta que organizará la próxima Copa del Mundo en 2026, junto a Estados Unidos y Canadá.

Fue una experiencia única que para cualquier ser humano, para cualquier profesionista, resulta espectacular. Dar la vuelta al mundo, no sé si dos veces en cuatro o seis meses, no es algo que tengas la oportunidad de hacer muy seguido. Conocer a tanta gente, convencer que la candidatura de los tres países era la mejor opción para el fútbol y, finalmente, como en la política, tener que ganar y convencer la voluntad de las federaciones. Afortunadamente lo pudimos lograr”.

De María destacó el impacto que tendrá el torneo para nuevas generaciones de aficionados en el país.