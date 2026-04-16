La promesa de Kylian Mbappé al Real Madrid tras el fracaso en Champions League

El Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más críticos en los últimos años tras quedar fuera de la Champions League a manos del Bayern Múnich. La derrota dolió en lo más profundo de la institución, pues el torneo continental es, históricamente, la prioridad absoluta del conjunto blanco. Bajo el mando de Álvaro Arbeloa, el equipo lució perdido y falto de respuesta, lo que desató una ola de críticas por parte de la prensa y la exigente afición madridista.

Kylian Mbappé jugando contra el Bayern Múnich REUTERS

En medio de este caos, Kylian Mbappé decidió levantar la voz para calmar las aguas y dar una esperanza a los seguidores. El delantero francés, quien porta el dorsal '10', apareció ante los medios con un semblante serio pero decidido. El atacante no ocultó el sentimiento de derrota que embarga al vestidor merengue, pero aprovechó los micrófonos para lanzar un juramento que ya retumba en todos los rincones de la capital española.

UN JURAMENTO DE VICTORIA ANTE LA CRISIS BLANCA

El astro francés fue muy claro al explicar que el grupo sintió un golpe seco tras la caída en Múnich. "Es decepcionante quedar fuera de una competición tan importante, pero tenemos que mirar adelante", señaló el atacante. Para Kylian Mbappé, la autocrítica resultó fundamental en este proceso de sanación deportiva. El jugador pidió a sus compañeros mirarse con dureza para evitar que este tipo de papelones se repitan en el futuro cercano, entendiendo que la playera que portan exige excelencia máxima en cada minuto de juego.

Kylian Mbappé en el calentamiento del Real Madrid. REUTERS

Sin embargo, lo que más impacto generó fue su promesa final. Con la autoridad que le da su jerarquía mundial, Mbappé aseguró que el club recuperará la senda del triunfo de forma inmediata. "¡Nunca nos rendiremos! En el Madrid, el fracaso nunca fue y nunca será una opción. Les prometo una cosa: vamos a empezar a ganar otra vez y muy pronto", sentenció el galo. Con estas palabras, el delantero intentó blindar a sus compañeros y devolverle un poco de ilusión a una grada que se sintió traicionada por los últimos resultados.

LA LUCHA CONTRA EL TIEMPO Y EL FANTASMA DEL FRACASO

La situación del Real Madrid es sumamente compleja. Tras el adiós europeo y la humillante eliminación en la Copa del Rey ante el Albacete, la única tabla de salvación que le queda al equipo de Álvaro Arbeloa es LaLiga. No obstante, el camino hacia el título parece una misión casi imposible, ya que se encuentran a nueve puntos de distancia del Barcelona. Con solo siete jornadas por delante, los merengues necesitan un cierre perfecto y esperar un milagro para arrebatarle el trofeo a los culés, incluyendo una victoria obligatoria en el Clásico de la fecha 35.

Kylian Mbappé corriendo a celebrar. REUTERS

Para Kylian Mbappé, el trago amargo fue doble. Además de la eliminación colectiva, el francés vio cómo se esfumó su oportunidad de superar el récord histórico de Cristiano Ronaldo, quien marcó 17 goles en una sola edición de la Copa de Europa. El "10" se quedó corto en su cuenta personal y ahora deberá enfocar todas sus baterías en rescatar el honor nacional. La moneda está en el aire, pero la estrella del equipo ya puso su palabra de por medio: el Madrid volverá a lo más alto.