Gianni Infantino no quita el dedo del renglón: "Irán estará en el Mundial 2026 con toda seguridad"

A menos de dos meses para que el balón ruede en el Estadio Banorte, la incertidumbre sobre la participación de la selección de Irán en el Mundial 2026 ha sido despejada. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró para CNBC que el conjunto persa competirá en suelo norteamericano pese al complejo contexto bélico y político actual.

Según el presidente del órgano rector del futbol, este deporte está siempre por encima de la política. Ante las dudas planteadas por la prensa estadunidense sobre la seguridad y la viabilidad de que Irán juegue en sedes como Los Ángeles y Seattle, Infantino fue contundente: "La selección iraní viene con toda seguridad. Ellos representan a su pueblo, se han clasificado y los jugadores quieren jugar. Esperamos que, para entonces, por supuesto, la situación sea pacífica; eso sin duda ayudaría".

El mandatario reiteró su filosofía de que el deporte debe actuar como un puente, incluso cuando las relaciones diplomáticas entre los países anfitriones y los participantes son tensas.

A pesar de los rumores sobre un posible traslado de sus partidos a sedes en México por motivos de seguridad, la FIFA mantiene el calendario original. Irán, encuadrada en el Grupo G, disputará sus encuentros en territorio estadunidense contra Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.

Niños desplazados por la guerra juegan en un refugio en el sur de Líbano. Reuters

Infantino, que recientemente se reunió con el equipo iraní en una concentración en Antalya, Turquía, destacó la calidad futbolística del plantel y su deseo de competir. "Irán tiene que estar (en el Mundial). Deberían jugar; el deporte debería estar al margen de la política.

"Ahora bien, no vivimos en la luna, vivimos en el planeta Tierra, pero si no hay nadie más que crea en construir puentes y mantenerlos intactos y unidos, pues lo haremos nosotros", concluyó, reafirmando que no hay planes de exclusión ni cambios de última hora para el torneo que coorganizan Estados Unidos, México y Canadá.