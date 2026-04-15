Fracaso en taquilla del Mundial 2026: Los 5 partidos con menos boletos vendidos

A mediados de abril, la efervescencia por el Mundial 2026 parece no contagiar a todas las sedes por igual. Aunque el discurso oficial de la FIFA reportó una alta demanda a nivel global, los datos duros de la plataforma de venta de última hora revelaron una realidad muy distinta. Los informes más recientes filtraron la alarmante cifra de casi 29,700 entradas disponibles para ciertos compromisos de la fase de grupos, desnudando un severo problema de interés en cruces específicos y encendiendo las alarmas en el comité organizador.

Estados Unidos será parte del Grupo D en el Mundial 2026. AFP

Lo que nadie imaginaba era que el propio país anfitrión, Estados Unidos, figuraría en esta indeseable estadística. El público local dio la espalda a su selección en uno de los momentos más importantes del torneo, demostrando que tener estadios de primer mundo no garantiza un lleno total si las condiciones no favorecen al aficionado.

EL FRACASO EN TAQUILLA: ESTADOS UNIDOS Y LOS MENOS VENDIDOS

Las cifras oficiales exhibieron a los 5 partidos con más entradas a la venta, dejando al descubierto un desastre logístico y comercial. El caso más dramático ocurrió con el duelo entre Cabo Verde vs Arabia Saudita. Este encuentro, programado en la ciudad de Houston, registró la brutal cantidad de 13,215 boletos sobrantes, convirtiéndose en el juego menos atractivo de toda la competencia. El segundo peldaño de la infamia lo ocupó el choque de Jordania vs Argelia, que reportó 3,099 asientos vacíos en las gradas.

Panorámica del Mercedes-Benz Stadium durante el Estados Unidos vs Portugal. AFP

Sin embargo, el verdadero golpe mediático llegó en la tercera posición. El combinado de Estados Unidos vs Paraguay sorprendió a propios y extraños al acumular 2,826 localidades disponibles. Que el anfitrión no logre agotar sus entradas representó un duro golpe al orgullo nacional. La lista negra la completaron los enfrentamientos de Argelia vs Austria con 2,816 tickets sin dueño, y finalmente, el RD Congo vs Uzbekistán, que sumó 1,916 entradas en el portal oficial de reventa y venta de última hora.

PRECIOS EXORBITANTES Y HORARIOS INCÓMODOS ALEJAN A LA AFICIÓN

Las razones detrás de este fenómeno comercial resultaron muy claras para los expertos. El principal culpable de esta lejanía fue la propia FIFA, que fijó altos precios desde las primeras fases de comercialización, desalentando por completo a los seguidores locales que simplemente no pudieron costear la experiencia. A este factor económico se sumó la participación de selecciones con poca afición viajera, equipos que no cuentan con grandes diásporas en el territorio norteamericano para llenar recintos de capacidad colosal como el MetLife Stadium o el SoFi Stadium.

La Copa del Mundo siendo levantada. REUTERS

Finalmente, la planeación del calendario jugó en contra del espectáculo. Programar partidos de mediodía a mitad de la semana imposibilitó la asistencia de miles de trabajadores y estudiantes. Mientras potencias tradicionales como Brasil llenaron estadios en ciudades como Filadelfia sin importar el rival de turno, los cruces de menor jerarquía terminaron pagando las consecuencias de una estrategia que priorizó las ganancias sobre la pasión por el futbol.