¡Prioridad nacional! Selección Mexicana alista cierre de preparación rumbo al Mundial 2026

Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, habló sobre el partido de la Selección Mexicana que se disputará en el Estadio Nemesio Díez ante Serbia el próximo 4 de junio. Aseguró que, desde su puesto directivo, se ha buscado hacer lo mejor posible para que el combinado nacional llegue en las mejores condiciones al Mundial 2026.

El técnico nacional nos pidió muchos partidos contra equipos europeos. Hemos jugado 12 partidos de preparación y aún nos faltan tres encuentros. El colofón de esta preparación será el próximo 4 de junio en la ciudad de Toluca, en el Estadio Nemesio Díez, contra Serbia”, expresó.

Asimismo, Arriola señaló que se le dará total apoyo a la Selección, por lo que la Liguilla se jugará sin seleccionados nacionales, con el fin de que estos puedan concentrarse y el Tricolor tenga el tiempo necesario para llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo.

La Selección Nacional se ha preparado bien. El torneo de Clausura se va a jugar sin seleccionados para que los jugadores se concentren con Javier Aguirre el 6 de mayo, un mes y medio antes de que comience el Mundial”, manifestó.

México inaugurará el Mundial 2026 el 11 de junio frente a Sudáfrica en la cancha del Estadio Banorte.