Canelo Álvarez engalana el LIV Golf México y el francés Victor Perez se lleva la primera ronda

Comenzó la tercera edición del LIV Golf México, de nueva cuenta en el Club de Golf Chapultepec. Los mejores golfistas del mundo se dan cita en la capital mexicana y no faltan los amantes de los recorridos por las alfombras verdes. Tal es el caso del boxeador Saúl Canelo Álvarez, que estuvo en el Chapultepec por invitación de Benjamín Salinas, el principal impulsor y anfitrión de la llegada del circuito LIV Golf a la CDMX.

"La verdad es que estoy contento de estar aquí. Vine por Benjamín, vine a acompañarlo, y aquí estoy. Obviamente, siempre que se trata de golf, trato de disfrutarlo al cien por ciento, me gusta mucho y aquí estamos disfrutando de la nueva experiencia de LIV", señaló el campeón mexicano a TV Azteca. Ante la pregunta sobre su hándicap, Canelo respondió: "Desafortunadamente, ahorita, por lo de mis operaciones en mi codo y en mi mano, y cositas así, no he podido practicar mucho. He jugado dos o tres veces en tres meses. Aún así, juego con 12, hándicap 12".

Inició el LIV Golf México

Ya en las acciones, el francés Victor Perez lideró el primer día de actividad del LIV Golf México con una tarjeta de 62 golpes y -9, seguido del español Jon Rahm, que terminó este jueves en la segunda posición con ronda de 65 golpes con score de -6. A su vez, en el terecr sitio hay un grupo que persigue de cerca integrado los estadounidenses Harold Varner y Dustin Johnson, los surcoreanos Kim Min-kyu y Song Young-han, el zimbabuense Scott Vincent, el británico Ian Poulter y el belga Thomas Detry, que firmaron tarjetas con 67 golpes y -4.

El LIV Golf, un evento deportivo de élite para la capital mexicana. AFP

Según reportes de The Athletic y Financial Times apenas este miércoles 15 de abril de 2026, la temporada 2026 de LIV Golf se encuentra en un punto crítico. Estos informes indican que el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita que sostiene la gira está considerando retirar su financiamiento multimillonario, lo que pondría en duda la existencia del circuito más allá de este año.