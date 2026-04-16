Alejandro Burillo: La historia del hombre que construyó al ‘Vasco’ Javier Aguirre como entrenador

Era una apuesta arriesgada, pero en ese momento no había tiempo para solucionar el problema en la Selección Mexicana que echar mano de Javier Aguirre, al cual conocía de tiempo atrás y al que le había ayudado con la preparación.

Alejandro Burillo siempre confió en Javier Aguirre como su entrenador principal. Lo hizo cuando en 1996, se fue Ricardo La Volpe del Atlante y le dejó al equipo para concluir la temporada. Perdió su primer jugeo ante el Celaya, "fue mi primera cicatriz de guerra", diría el Vasco Aguirre ya con los años encima y la experiencia de un viejo capitán de mares salvajes.

Fue tan buena la relación Burillo-Aguirre, que el empresario le vio la talla para ser un gran entrenador. Le convenció de irse a Europa a prepararse como técnico, algo inusual mientras entraba el siglo XX.

Burillo pone a Aguirre en la Selección Mexicana

Llegado el momento, echó mano de él. Aunque el que ganaba por el momento era Jesús Martínez quien lo tenía en el Pachuca. De su mano ganaron el primer título de su historia en 1999 y perdieron la final del Verano 2001.

"Es verdad, mientras la selección mexicana estaba en un serio problema me habló, me pidió mandarle a Javier Aguirre para clasificar al Mundial de Corea y Japón y nosotros que siempre hemos estado listos para ayudar, lo cedimos. Pero fue idea de Burillo llevárlo", comenta Martínez.

El Vasco tenía una eliminatoria que le había encogido el corazón a todos los mexicanos, con derrotas insultantes en el Estadio Azteca contra Costa Rica y de visita en Honduras y Estados Unidos. Aventado al ruedo, lo supo sacar adelante.

Alejandro Burillo en la edición del Abierto Mexicano en 2015 Mexsport

Pero Burillo siempre fue crítico. Le había puesto a entrenar en el nuevo Centro de Alto Rendimiento que de inicio se llama Centro Pegaso, como su negocio de telefonía y según versiones, era muy duro con Aguirre.

"Alejandro Burillo fue el responsable de mi primera llegada a la Selección Mexicana, fue un gran guía en todos los niveles", mencionó Aguirre en algún momento de toda esta travesía que lo tiene ahora en su tercer episodio como técnico del Tri en 25 años.

Jesús Martínez y Rafael Lebrija recuerdan con cariño al Güero Burillo



Jesús Martínez lo recuerda como un hombre íntegro, que dio mucho al futbol y que deja un gran espacio. Construyó mucho por el futbol mexicano".

Jesús Martínez fue buen colega y amigo de Alejandro Burillo (Mexsport)

Rafael Lebrija, quien era constante verlo junto a Burillo en los torneos de tenis y tuvo que trabajar junto a él cuando fue preisdente de la Rama de Primera división, lo recuerda también.

"Fuímos amigos desde la infancia por la amistad que tenían nuestros padres. Llegamos a tener diferencias en algunos momentos, problemas que tuvimos que enfrentar y resolver por temas de trabajo y futbol, pero lo solucionamos en base al afecto que existió entre nosotros".