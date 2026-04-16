Citlalli Hernández asume como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

La dirigencia nacional de Morena ha comenzado a perfilar su estrategia electoral de cara a los comicios de 2027. En ese contexto, su presidenta nacional, Luisa María Alcalde, anunció el nombramiento de Citlalli Hernández como nueva presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, un órgano clave en la definición de candidaturas y alianzas.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en la que Alcalde delineó el papel que asumirá Hernández dentro de la estructura interna del partido. La exsecretaria de las Mujeres tendrá la responsabilidad de coordinar y supervisar el proceso de selección de candidaturas, así como de dar seguimiento permanente a la mesa de alianzas.

Se trata de una posición estratégica en un momento en el que Morena busca consolidar su hegemonía política y mantener la cohesión interna frente a los desafíos electorales que se avecinan.

Ella ya ha participado en tres procesos anteriores en los cuales colaboró desde la trinchera de secretaria general en llevar e impulsar los acuerdos, las alianzas con los partidos que nos han acompañado”, afirmó Alcalde, subrayando la experiencia política de Hernández.

Un puesto clave a cargo de Citlalli Hernández

La designación de Citlalli Hernández al frente de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena no solo implica un movimiento político, sino la activación de un engranaje estatutario que será determinante en la definición de candidaturas rumbo a 2027. Detrás del nombramiento, se despliega una estructura normativa que concentra funciones clave en la organización, validación y control de los procesos internos del partido.

De acuerdo con los estatutos del partido, la Comisión Nacional de Elecciones es el órgano encargado de conducir prácticamente todas las etapas del proceso de selección de candidatos. Su papel comienza incluso antes de que exista una contienda formal.

Entre sus primeras atribuciones destaca la capacidad de proponer al Comité Ejecutivo Nacional las convocatorias para los procesos internos. Este punto no es menor: define los tiempos, reglas y condiciones bajo las cuales competirán los aspirantes.

A partir de ahí, la Comisión se convierte en el filtro inicial. Es responsable de recibir las solicitudes de los aspirantes, así como de analizar la documentación presentada para verificar que cumplan tanto con los requisitos legales como con los lineamientos internos del partido.

Definir perfiles, encuestas y candidaturas

Más allá del aspecto administrativo, la Comisión tiene un papel decisivo en la valoración política de los perfiles. Le corresponde calificar a los aspirantes, particularmente en el caso de candidaturas externas, lo que implica una evaluación estratégica sobre quién puede representar mejor al partido.

Uno de los mecanismos más relevantes es su facultad para determinar qué aspirantes serán incluidos en las encuestas internas, instrumento central en Morena para definir candidaturas. Este control convierte a la Comisión en un actor clave en la construcción de legitimidad dentro del partido.

Asimismo, el órgano tiene la responsabilidad de organizar los procesos de selección de precandidaturas y posteriormente validar y calificar los resultados internos, asegurando que los procedimientos se ajusten a las normas establecidas.

Insaculación, equidad de género y ajustes

El modelo de Morena incorpora también mecanismos como la insaculación, un proceso de sorteo contemplado en el Artículo 44 de sus estatutos. En este punto, la Comisión participa activamente para definir candidaturas bajo este esquema.

Otro de los ejes fundamentales es la representación equitativa de género. La Comisión tiene la facultad de realizar los ajustes necesarios para garantizar la paridad, respetando los resultados derivados de encuestas e insaculaciones, pero introduciendo correcciones cuando sea necesario.

El proceso culmina con la presentación de candidaturas al Consejo Nacional, instancia que otorga la aprobación final. De este modo, la Comisión no solo organiza, sino que también articula la propuesta política que será validada por el máximo órgano deliberativo del partido.

Estructura territorial y control documental

El alcance de la Comisión no se limita al nivel nacional. También tiene la atribución de designar Comisiones Estatales Electorales, encargadas de replicar y coordinar los procesos en las entidades federativas.

Además, es responsable de organizar las elecciones internas para integrar los órganos de dirección del partido, lo que amplía su influencia más allá de las candidaturas a cargos públicos.

Un aspecto menos visible, pero igualmente relevante, es su función de resguardar toda la documentación relacionada con los procesos electorales internos. Este control documental resulta clave en caso de impugnaciones o revisiones posteriores.

Un órgano con poder decisivo

La concentración de estas facultades convierte a la Comisión Nacional de Elecciones en uno de los órganos más influyentes dentro de Morena. Bajo la conducción de Citlalli Hernández, su actuación será determinante no solo para definir candidaturas, sino para mantener la cohesión interna del partido en un contexto de alta competencia política.

El diseño estatutario revela una lógica clara: centralizar la organización del proceso electoral interno para garantizar control, orden y legitimidad. Sin embargo, también plantea desafíos en términos de transparencia y equilibrio entre las distintas corrientes internas.

En la antesala de 2027, la Comisión no sólo organizará elecciones internas. En los hechos, será el espacio donde se definan las rutas del poder dentro de Morena.

Papel de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena Convocatorias Propone al Comité Ejecutivo Nacional las reglas y tiempos de los procesos internos. Registro de aspirantes Recibe solicitudes y verifica requisitos legales e internos. Evaluación de perfiles Analiza y califica aspirantes, especialmente candidaturas externas. Encuestas internas Define qué aspirantes participan en el método de encuestas. Organización electoral Coordina y ejecuta los procesos internos de selección de candidaturas. Validación de resultados Califica y valida los resultados de los procesos internos. Paridad de género Garantiza representación equitativa entre mujeres y hombres. Designación estatal Nombra comisiones electorales en las entidades federativas. Control documental Resguarda expedientes y documentación de los procesos internos.

Experiencia en la construcción de alianzas

La dirigente morenista destacó que Hernández ha sido una figura clave en la articulación de acuerdos con fuerzas políticas aliadas como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, que han acompañado a Morena en procesos electorales anteriores.

Su experiencia como secretaria general del partido le ha permitido conocer de primera mano las dinámicas internas y los mecanismos de negociación que resultan fundamentales para mantener la unidad en coaliciones amplias.

En este nuevo encargo, Hernández no solo deberá replicar esa capacidad de interlocución, sino también garantizar que los procesos internos de selección se desarrollen con orden, legitimidad y consenso.

La Comisión... una pieza clave

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena es el órgano encargado de definir los perfiles que competirán en los distintos cargos públicos. Su funcionamiento resulta determinante para evitar fracturas internas y asegurar que las candidaturas respondan tanto a criterios políticos como a las reglas del partido.

De cara a 2027, el reto será particularmente complejo. Morena deberá gestionar aspiraciones internas, mantener la cohesión de sus bases y, al mismo tiempo, negociar con sus aliados tradicionales para construir candidaturas competitivas.

En ese escenario, el liderazgo de Hernández será observado tanto por la militancia como por la oposición, en un contexto donde cada decisión puede tener impacto directo en el equilibrio político nacional.

El nombramiento también envía una señal de continuidad en la conducción del partido. La cercanía política entre Alcalde y Hernández apunta a una estrategia coordinada para mantener el control del proceso interno y evitar divisiones que puedan debilitar al movimiento.

Además, refuerza el papel de perfiles con trayectoria dentro de Morena, privilegiando la experiencia acumulada en procesos anteriores sobre la incorporación de figuras externas.

Morena ante el reto electoral

Con este movimiento, Morena inicia formalmente la preparación de su maquinaria electoral rumbo a 2027. La designación de Citlalli Hernández no solo responde a una lógica organizativa, sino también a la necesidad de anticiparse a los desafíos políticos que se avecinan en un escenario cada vez más competitivo.

El proceso de selección de candidaturas será, una vez más, el termómetro de la cohesión interna del partido y de su capacidad para sostener su proyecto político en el tiempo.

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