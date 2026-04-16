Fichajes fallidos tienen al América al borde del precipicio ¿quiénes son culpables?  

Qué difícil ha sido la vida para el América después del tricampeonato. El equipo de época se esfumó. Un vendaval se lo llevó junto con la mística que impregnaba André Jardine.

Con la eliminación en la Concacaf Champions Cup, torneo que no gana desde hace 10 años, el plantel dejó ver una marcada decepción con los refuerzos que han aterrizado en Coapa.

Aquellos que fichó el América a pedido de André Jardine, son: Raphael Veiga, Rodrigo Dourado, Thiago Espinosa y Vinícius Lima.

En los casos de Fernando Tapia, Aarón Mejía, Allan Saint-Maximin y Alexis Gutiérrez , sus contrataciones están ligadas a la gestión del entonces director deportivo Diego Ramírez.

¿Lenta adaptación o refuerzos sobrevalorados?

Raphael Veiga se convirtió en jugador del América en calidad de "fichaje bomba". Incluso su despedida con el Palmeiras ocasionó reacciones de tristeza de la afición, la cual lo consideró como un ídolo, un jugador institución.

Sin embargo Veiga ya no era titular ni constante en la actividad con el Palmeiras, factor que repercute ante la presión de un equipo como el América. El medio ofensivo brasileño acumula 10 partidos en la Liga MX Clausura 2026, con dos anotaciones y dos asistencias (601 minutos). En Concachampions ha disputado cinco encuentros, con saldo de un gol y una asistencia (361 minutos).

Pero no fue un elemento de peso en la eliminatoria de cuartos de final ante Nashville, luego de que el América se conformó con empate 0-0 en territorio estadounidense, mientras que en la vuelta cayó 0-1. La noche del martes en el Estadio Banorte jugó los 90 minutos.

Muy abajo de las expectativas, Vinícius Lima. El mediocampista brasileño perfilaba a llenar el vacío que dejó Álvaro Fidalgo con su retorno a España.

Lima, de 29 años y experimentado tras su paso con el Fluminense, con el que ganó los títulos de Copa Libertadores 2023 y Recopa Sudamericana 2024, está quedando a deber.

En la Liga MX, Lima registra 8 partidos (268 minutos), un gol y una asistencia, además de una expulsión en el encuentro que perdió 1-4 con los Tigres. Al momento, sus estadísticas destacan en 95 por ciento de efectividad en pases, en campo rival; 92 por ciento en campo propio y 100 por ciento en pases largos. En Concacaf apenas regsitra cuatro partidos (63 minutos).

Decepciona también Rodrigo Dourado. El contención brasileño ya conoce la Liga MX desde su andar con el Atlético de San Luis en 2022.

En este semestre como azulcrema tiene 13 juegos y una asistencia en Liga MX (993 minutos), pero sin representar un factor determinante en la media. De esos encuentros disputados, cinco terminaron en derrota. Además su estadística de efectividad dentro del campo de juego es del 51.2 por ciento en duelos terrestres y 56.2 por ciento en duelos aéreos. Registra también 79 recuperaciones en los 13 partidos mencionados.

En la Concacaf ha tenido aparición desde la primera ronda contra el Olimpia (450 minutos), menos en el reciente duelo de vuelta contra Nashville, por acumulación de tarjetas.

El juvenil Thiago Espinosa, última incorporación del club, es la promesa que no logra explotar. Las buenas referencias de su natal Uruguay quedan sin demostrarse al momento, con escasa participación: tres juegos de Liga MX (81 minutos) y sólo una titularidad. Su debut en la J-9 en la derrota con Bravos de Juárez (1-2) no fue lo esperado, con una participación en la que fue notable su nerviosismo.