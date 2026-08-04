Los favoritos de Liga MX para terminar con hegemonía de la MLS en Leagues Cup

La Leagues Cup 2026 contará con 36 equipos en busca de obtener su sitio en los Cuartos de Final del torneo binacional, mismo que jamás ha sido conquistado por equipos de la Liga MX desde que se consideró como oficial; estos son los favoritos del futbol mexicano para romper con la hegemonía de los de la MLS.

El incentivo para esta edición de la Leagues Cup son los 3 boletos para la Concachampions 2027, mismos que serán distribuidos para el campeón, subcampeón y tercer lugar del certamen a celebrarse en México y Estados Unidos entre el 4 de agosto y el 6 de septiembre.

Trofeo de la Leagues Cup sobre un pedestal.

El Estadio Banorte, Nemesio Diez y el Volcán Universitario son los estadios en México que por primera vez recibirán partidos de la Leagues Cup, todos correspondientes a la Fase Liga:

América

Pese a las dudas que genera su plantel, las Águilas de Guillermo Almada son los actuales líderes del Apertura 2026 tras la Jornada 3 del torneo nacional y, aunado a la deuda pendiente de ganar un torneo internacional, el conjunto azulcrema tratará de quitarse la espina y poner el nombre de la Liga MX en alto.

Henry Martín volvió a anotar en la Liga MX con América. MexSport

Xolos

Con Gilberto Mora como estandarte del conjunto fronterizo en el que podría ser su último semestre en la institución, Tijuana es uno de los grandes interesados en conseguir un sitio entre los tres mejores de la Leagues Cup 2026, ya que esto significaría su boleto a la Concachampions 2027, mismo para el que no están calificados.

Gilberto Mora estarpia viviendo su último semestre en la Liga MX con Xolos. Mexsport

Cruz Azul

La Máquina de Joel Huiqui vive un momento dulce en sus 99 años de historia, proclamándose como actual campeón de Liga MX, vigente monarca de Concachampions y el más reciente Campeón de Campeones, por lo que es una de las cartas fuertes para adueñarse del título que conquistó en 2019, cuando aún era considerado un torneo amistoso.

Christian Ebere anotó el gol de la remontada de Cruz Azul ante Puebla durante la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX.. Mexsport

Chivas

Por encima de conjuntos como Monterrey y Tigres, el Rebaño de Gabriel Milito cuenta con la gran posibilidad de volver a dar un golpe sobre la mesa y regresar totalmente la confianza a un proyecto que en el último semestre se quedó sin sus más grandes figuras durante la Liguilla debido a su temprana convocatoria para el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

La Hormiga González salió enojado y pateó una botella tras irse del Puebla vs Chivas MEXSPORT

Los que buscan proclamarse como las sorpresas de Liga MX

Tras lo mostrado en el inicio del Apertura 2026, Querétaro, Necaxa y Atlas podrían ser los caballos negros que podrían terminar entre los 4 mejores clasificados tras la Fase Liga, obtener su sitio en Cuartos de Final y soñar con instalarse hasta la antesala de la Final, mismo que los haría soñar con terminar entre los 3 mejores y conseguir un histórico boleto hacia la Concachampions 2027.

Partidos de Gallos, Rayos y Rojinegros en el inicio del Apertura 2026 que los hace soñar con dar la gran campanada en la Leagues Cup 2026:

Querétaro / 0-1 Vs América, 2-1 ante Pachuca y 3-2 frente a Tigres.

Necaxa / 2-1 contra Atlante, 2-1 Vs Monterrey y 1-3 Vs Toluca.

Atlas / 3-2 Vs León, 1-0 ante Santos y 0-2 contra Monterrey.

La Liga MX sufre pausa de una semana debido a la Fase Liga de la Leagues Cup 2026. Mexsport

BFG