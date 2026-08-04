Los favoritos de Liga MX para terminar con hegemonía de la MLS en Leagues Cup
Este martes 4 de agosto arranca una nueva edición de la Leagues Cup, torneo que jamás ha sido conquistado por equipos de Liga MX
La Leagues Cup 2026 contará con 36 equipos en busca de obtener su sitio en los Cuartos de Final del torneo binacional, mismo que jamás ha sido conquistado por equipos de la Liga MX desde que se consideró como oficial; estos son los favoritos del futbol mexicano para romper con la hegemonía de los de la MLS.
El incentivo para esta edición de la Leagues Cup son los 3 boletos para la Concachampions 2027, mismos que serán distribuidos para el campeón, subcampeón y tercer lugar del certamen a celebrarse en México y Estados Unidos entre el 4 de agosto y el 6 de septiembre.
El Estadio Banorte, Nemesio Diez y el Volcán Universitario son los estadios en México que por primera vez recibirán partidos de la Leagues Cup, todos correspondientes a la Fase Liga:
América
Pese a las dudas que genera su plantel, las Águilas de Guillermo Almada son los actuales líderes del Apertura 2026 tras la Jornada 3 del torneo nacional y, aunado a la deuda pendiente de ganar un torneo internacional, el conjunto azulcrema tratará de quitarse la espina y poner el nombre de la Liga MX en alto.
Xolos
Con Gilberto Mora como estandarte del conjunto fronterizo en el que podría ser su último semestre en la institución, Tijuana es uno de los grandes interesados en conseguir un sitio entre los tres mejores de la Leagues Cup 2026, ya que esto significaría su boleto a la Concachampions 2027, mismo para el que no están calificados.
Cruz Azul
La Máquina de Joel Huiqui vive un momento dulce en sus 99 años de historia, proclamándose como actual campeón de Liga MX, vigente monarca de Concachampions y el más reciente Campeón de Campeones, por lo que es una de las cartas fuertes para adueñarse del título que conquistó en 2019, cuando aún era considerado un torneo amistoso.
Chivas
Por encima de conjuntos como Monterrey y Tigres, el Rebaño de Gabriel Milito cuenta con la gran posibilidad de volver a dar un golpe sobre la mesa y regresar totalmente la confianza a un proyecto que en el último semestre se quedó sin sus más grandes figuras durante la Liguilla debido a su temprana convocatoria para el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.
Los que buscan proclamarse como las sorpresas de Liga MX
Tras lo mostrado en el inicio del Apertura 2026, Querétaro, Necaxa y Atlas podrían ser los caballos negros que podrían terminar entre los 4 mejores clasificados tras la Fase Liga, obtener su sitio en Cuartos de Final y soñar con instalarse hasta la antesala de la Final, mismo que los haría soñar con terminar entre los 3 mejores y conseguir un histórico boleto hacia la Concachampions 2027.
Partidos de Gallos, Rayos y Rojinegros en el inicio del Apertura 2026 que los hace soñar con dar la gran campanada en la Leagues Cup 2026:
Querétaro / 0-1 Vs América, 2-1 ante Pachuca y 3-2 frente a Tigres.
Necaxa / 2-1 contra Atlante, 2-1 Vs Monterrey y 1-3 Vs Toluca.
Atlas / 3-2 Vs León, 1-0 ante Santos y 0-2 contra Monterrey.
BFG