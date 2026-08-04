¡Sin miedo a las multas! Leones Negros defiende protestas de jugadores por la falta de ascenso

Las protestas de futbolistas de la Liga de Expansión MX por la eliminación del ascenso y descenso continúan generando reacciones. Ahora fue Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros de la UdeG, quien pidió que no existan represalias contra los jugadores que han manifestado públicamente su inconformidad.

El directivo universitario aseguró que los futbolistas tienen derecho a expresar su postura y confió en que no sean castigados por participar en las protestas.

Espero que no haya presiones, espero que no haya sanciones y que los muchachos no dejen de hacer lo que están haciendo. Nosotros promovemos y defendemos la libertad de expresión como institución educativa; no creemos que se deba estar sancionando a los jugadores por esa expresión", afirmó.

Lamenta que algunos equipos abandonen las protestas

Castellanos también se refirió a los clubes cuyos jugadores decidieron dejar de participar en las manifestaciones para exigir el regreso del ascenso y descenso. Aunque dijo respetar esa decisión, reconoció que esperaba una mayor unión entre los involucrados.

Es una lástima. Veo a algunos equipos bajándose de alguna manera. No quiero pensar que es porque lo reflexionaron bien los muchachos y hayan dicho: No, estábamos bien", comentó.

"El futuro del futbol mexicano está en juego"

El presidente de Leones Negros insistió en que el sistema de ascenso y descenso es indispensable para el desarrollo del futbol mexicano y recordó que las principales ligas del mundo mantienen este modelo de competencia.